Рубль стал главной валютой расчетов России по экспорту, в том числе с недружественными странами

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Рубль стал основной валютой расчетов России по экспорту, причем даже с недружественными странами. Юань же активно используется в торговле России со странами помимо Китая. Такие данные раскрыли в Минэкономразвития.

Валюты дружественных стран и рубль стали играть определяющую роль в российской внешней торговле: в экспорте их совокупная доля в июле 2023 года достигла 72% (в начале 2022 года не превышала 15%), а в импорте увеличилась за тот же период до 69% (с 33% в начале 2022-го). Такие данные привело Министерство экономического развития в ответ на запрос РБК. «В дальнейшем показатели продолжат расти», — считают в ведомстве.

«Российский рубль является основной валютой экспортных расчетов — его доля в текущем году выросла более чем в три раза и превысила 40%", — сообщило Минэкономразвития. Причем Россия рассчитывается в рубле почти со всеми контрагентами — как дружественными, так и недружественными, подчеркнули там.

В сентябре 2023 года Банк России возобновил в измененном формате публикацию агрегированной информации о структуре валютных расчетов во внешней торговле (она была остановлена весной 2022 года). По данным ЦБ, Россия в июле получала менее 28% доходов от экспорта в токсичных валютах (против 87% в январе 2022 года) и перечисляла менее 31% в этих валютах за импорт (против 67% в январе 2022 года).Согласно данным ЦБ, в поступлениях России за экспорт в Европу сейчас 49,5% приходится на рубли, а в платежах за импорт из Европы на рубли приходится почти 50%.

Наиболее значимой из дружественных валют является китайский юань. Как сообщило Минэкономразвития, в первом полугодии 2023 года 75% российско-китайского товарооборота обслуживалось в юанях. Однако юань активно используется и в торговых расчетах России с третьими странами: 25% оборота с остальным миром в первом полугодии приходилось на юань

Кроме того, средний оборот торгов в России валютной парой рубль/юань приблизился к 200 млрд руб. в день (рост более чем в 100 раз с начала 2022 года), значительно вырос выпуск долговых инструментов в юанях на Московской бирже — сейчас там обращаются 55 выпусков объемом более 80 млрд юаней, добавили в Минэкономразвития.