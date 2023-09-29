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Рубль стал главной валютой расчетов России по экспорту, в том числе с недружественными странами

 © www.rbc.ru

Рубль стал основной валютой расчетов России по экспорту, причем даже с недружественными странами. Юань же активно используется в торговле России со странами помимо Китая. Такие данные раскрыли в Минэкономразвития.

Валюты дружественных стран и рубль стали играть определяющую роль в российской внешней торговле: в экспорте их совокупная доля в июле 2023 года достигла 72% (в начале 2022 года не превышала 15%), а в импорте увеличилась за тот же период до 69% (с 33% в начале 2022-го). Такие данные привело Министерство экономического развития в ответ на запрос РБК. «В дальнейшем показатели продолжат расти», — считают в ведомстве.

«Российский рубль является основной валютой экспортных расчетов — его доля в текущем году выросла более чем в три раза и превысила 40%", — сообщило Минэкономразвития. Причем Россия рассчитывается в рубле почти со всеми контрагентами — как дружественными, так и недружественными, подчеркнули там.

В сентябре 2023 года Банк России возобновил в измененном формате публикацию агрегированной информации о структуре валютных расчетов во внешней торговле (она была остановлена весной 2022 года). По данным ЦБ, Россия в июле получала менее 28% доходов от экспорта в токсичных валютах (против 87% в январе 2022 года) и перечисляла менее 31% в этих валютах за импорт (против 67% в январе 2022 года).Согласно данным ЦБ, в поступлениях России за экспорт в Европу сейчас 49,5% приходится на рубли, а в платежах за импорт из Европы на рубли приходится почти 50%.

Наиболее значимой из дружественных валют является китайский юань. Как сообщило Минэкономразвития, в первом полугодии 2023 года 75% российско-китайского товарооборота обслуживалось в юанях. Однако юань активно используется и в торговых расчетах России с третьими странами: 25% оборота с остальным миром в первом полугодии приходилось на юань

Кроме того, средний оборот торгов в России валютной парой рубль/юань приблизился к 200 млрд руб. в день (рост более чем в 100 раз с начала 2022 года), значительно вырос выпуск долговых инструментов в юанях на Московской бирже — сейчас там обращаются 55 выпусков объемом более 80 млрд юаней, добавили в Минэкономразвития.
Источник: https://www.rbc.ru/economics/28/09/...tm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Минэкономразвития, рубль, экспорт, импорт
  • Badassgoliath Badassgoliath
    29.09.2306:25:52

    Кроме того, средний оборот торгов в России валютной парой рубль/юань приблизился к 200 млрд руб. в день

    В смысле прямые торги? А не вычисление курсов опосредованно через доллар, как раньше?

    А счета в юанях физические лица могут открывать? Понятно, что ответ на последний вопрос я легко мог бы найти и сам, но он для меня представляет умозрительный интерес, который возник после прочтения заметки.

    Отредактировано: Badassgoliath~06:32 29.09.23
    #1269237
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    29.09.2310:28:40

    Валюты дружественных стран и рубль стали играть определяющую роль в российской внешней торговле: в экспорте их совокупная доля в июле 2023 года достигла 72% (в начале 2022 года не превышала 15%), а в импорте увеличилась за тот же период до 69% (с 33% в начале 2022-го)

    Тогда почему:

    1. Экстренные действия ЦБ по массированному росту процентной ставки в связи с ослаблением рубля по отношению к доллару?

    2. Экстренные действия Правительства по ограничению экспорта нефти и нефтепродуктов из роста нефти в долларовом эквиваленте?

    3. Ежедневные сводки курса доллара и измерение экспортно-импортных операций в долларах?

    #1269252
    • alex4spb alex4spb
      29.09.2312:18:58

      я так понимаю, вопросы риторические…

      #1269265
      • Сергей Котенко Сергей Котенко
        29.09.2312:58:56

        Да нет. Хотелось бы разобраться в вопросе «Доллар определяет жизнь нашей экономики (или по крайней мере экспорта и импорта) или мы ушли из этой ямы»?

        #1269271
        • alex4spb alex4spb
          29.09.2313:39:08

          тут как в «Чапаеве»:

          — А ты за большевиков али за коммунистов?

          — Я за Интернационал!

          мы видим только медийную часть финансовой картинки.

          разные всякие «инсайдеры» повествуют о конфликте интересов ЦБ, Минфина и Правительства, следствием которого «весь этот горький катаклизм, который я тут наблюдаю, и Владимир Николаевич тоже» (c)

          а как оно там на самом деле, х.з.    

          #1269276
          • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
            29.09.2313:46:02

            Это не столько конфликт интересов органов власти, это реальный конфликт разных сторон в экономике.

            Просто надо быстрее реагировать — не ждать.

            #1269278
            • alex4spb alex4spb
              29.09.2313:57:58

              А то пишут, пишут… Конгресс, немцы какие-то… Голова пухнет. Взять все, да и поделить… ©

              #1269284
          • Сергей Котенко Сергей Котенко
            29.09.2313:57:32

            а как оно там на самом деле, х.з.

            Вот с этим соглашусь. Не вижу я пока реального выхода из доллара. Он в экономике и, что хуже, в головах ЦБ, Минфина и многих руководителей.

            А экономика… ну как-нибудь.

            #1269283
            • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
              29.09.2314:01:57

              Выход из доллара может совершится только в международном масштабе — тут начало все-таки положено.

              #1269285
            • Нет аватара termometrix
              29.09.2316:11:30

              Валюты дружественных стран и рубль стали играть определяющую роль в российской внешней торговле: в экспорте их совокупная доля в июле 2023 года достигла 72% (в начале 2022 года не превышала 15%), а в импорте увеличилась за тот же период до 69% (с 33% в начале 2022-го). Такие данные привело Министерство экономического развития в ответ на запрос РБК. «В дальнейшем показатели продолжат расти», — считают в ведомстве.

              Если бы это было правдой,то сейчас доллар должен был бы стоить 34-35 рублей при нынешнем уровне заработной платы и цен.

              #1269299
      • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
        29.09.2313:04:17

        Вопросы совсем не риторические. Но область эта очень сложная и сколько специалистов столько мнений.

        Кроме того, нужно учитывать что все происходит в военных условиях.

        И еще — потребительская сила рубля значительно выше чем это следует из курса.

        #1269272
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      29.09.2313:08:07

      1. Даже если в импорте доля рубля это 70%, то в импорте с недружественных стран он наверное в меньнистве. А в этом году этот импорт сильно вырос.

      2. другой пример — добыча газа Газпромом в этом году порядочно упала.

      Хорошо что цены на нефть и газ начали расти и ситуация с доходами улучшатся.

      Отредактировано: Roman Wyrzykowski~13:29 29.09.23
      #1269273
  • Нет аватара treins.
    29.09.2314:32:53

    «Российский рубль является основной валютой экспортных расчетов — его доля в текущем году выросла более чем в три раза и превысила 40%"

    ----------------------------------------------

    Нефть можно продавать хоть за рубли, рупии и тугрики, только за импорт все равно будут требовать валюту. Из-за чего и произошел обвал рубля, ибо на рупии оказалось ничего не купить и образовался дефицит валюты

    #1269288
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      29.09.2314:58:50

      Валюты дружественных стран и рубль стали играть определяющую роль в российской внешней торговле: в экспорте их совокупная доля в июле 2023 года достигла 72% (в начале 2022 года не превышала 15%), а в импорте увеличилась за тот же период до 69% (с 33% в начале 2022-го).

      Т.е. доля рубля в импорте тоже большая.

      ???

      #1269291
    • Нет аватара termometrix
      29.09.2316:20:07

      Из-за чего и произошел обвал рубля, ибо на рупии оказалось ничего не купить и образовался дефицит валюты

      Дефицит валюты и соответственно обвал рубля в свободном плавании произошел из-за огромного падения профицита текущего счета платежного баланса России.С 150 миллиардов долларов положительного текущего счета по состоянию на январь-август 2022 года до 27 миллиардов долларов по состоянию на январь-август 2023 года.Основная причина-снижение объемов и цен на российский экспорт,восстановление объемов и совокупной стоимости импорта,выплаты по совокупному внешнему долгу,вывоз валюты со стороны иностранцев и иностранных компаний и рост негативного сальдо услуг.Потолок цен на российскую нефть и газ со стороны ЕС и резкое сокращение поставок на Запад также сыграли свою негативную роль.

      Отредактировано: termometrix~16:26 29.09.23
      #1269301
      • Нет аватара treins.
        29.09.2316:49:07

        35 млрд долларов в рупиях зависли в Индии

        #1269308
        • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
          29.09.2317:12:14

          Читал что постепнно находят способы как использовать эти рупии.

          Деньки есть деньги — просто впервые столкнулись с такой проблемой.

          #1269310
        • Нет аватара termometrix
          29.09.2317:48:13

          Могут быть обменены на третий незападный рынок.Официальное мнение ЦБ и Минфина-это то, что я написал.И это правда, это основной фактор, а именно состояние платежного баланса.

          #1269315
  • Нет аватара senima56
    29.09.2314:50:56

    Вообще-то удивительно: сколько лет говорится, что «надо слезать с нефтяной иглы» и «в расчётах мы уходим от доллара»!    И в то же время начинают верстать бюджет и сразу фраза «…из расчёта … долларов за баррель нефти» и далее «…при курсе … рублей за доллар»!        Как так получается? Очевидно наши олигархи привыкли свои СВЕРХприбыли считать только в долларах?    Ну да- счета то все заграницей!   

    #1269290
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      29.09.2315:59:25

      Доля нефтяных и газовых доходов в финансах государства уменьшается существенно и это факт.

      Но трудно и нет смысла слишком сильно ее уменьшить.

      Да и есть санкци, которые ударили по экспорту многих отраслей вне нефтегазового сектора.

      А этот сектор дает хорошую вуручку даже несмотря на санкции.

      Но и расходы связанные с СВО и оборонкой крепко выросли.

      Поэтому цена нефти и газа является одним из определяющих факторов дял бюджета. Но эта цена закладываетя на умеренном уровне — а что больше пойдет или в ФНБ или на чрезвычайные цели, нпр. инвестиции.

      Отредактировано: Roman Wyrzykowski~16:01 29.09.23
      #1269295
  • Нет аватара Exegen
    29.09.2317:29:03

    И толку, рубль до состояния дна довели. Тянут до девальвации в 30х… вот и вся политика и экономика.

    #1269313
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