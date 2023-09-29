«Высокоточные комплексы» передали в войска новую партию БМП-3

Курганмашзавод холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех отгрузил очередную партию новых боевых машин пехоты БМП-3.

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Также заказчику поставлена финальная партия «троек» после капитального ремонта, которая полностью закрывает контракт текущего года.

Каждый экземпляр оснащается противокумулятивными решетками и бронеэкранами. Также такие комплекты дополнительной защиты поставляются заказчику как отдельная продукция для установки на машины, уже находящиеся в эксплуатации в войсках.

«Курганмашзавод вышел на выдающиеся темпы работы. Объемы производства легкой бронетехники выросли в несколько раз. Предприятие отгружает боевые машины пехоты в требуемых объемах, зачастую с опережением графика — в конце сентября в войска отправилась очередная партия БМП-3. Кроме того, закрыт годовой контракт на ремонт „троек“ — это результат большой и слаженной работы коллектива предприятия, который в сжатые сроки освоил капитальный ремонт изделий и создал мощную техническую и производственную базу», — сказал индустриальный директор комплекса вооружений Госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев.

Ранее Курганмашзавод занимался только производством новых боевых машин, их ремонт осуществлялся на специализированных предприятиях.

Для четкого исполнения ГОЗ на Курганмашзаводе совершенствуется управленческая структура, выстроена грамотная автоматизированная система планирования, проводится техническое переоснащение производства, большое внимание уделяется повышению квалификации рабочего и инженерно-технического персонала.