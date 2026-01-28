MAX
сегодня 303
artal Армия и Флот

Ростех поставил в войска новые системы «Зубр» для защиты инфраструктуры от БПЛА

Холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех впервые поставил Минобороны РФ новейшие системы «Зубр», предназначенные для прикрытия объектов инфраструктуры от беспилотников. Входящие в их состав радиолокационные станции обнаруживают как крупные, так и малоразмерные воздушные цели.

Комплекс мониторинга и контроля воздушного пространства «Зубр» предназначен для прикрытия ближней зоны критически важной инфраструктуры. Он обеспечивает обнаружение воздушных целей, в том числе малоразмерных беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов, в любое время суток.

«Система „Зубр“ создана специалистами наших „Высокоточных комплексов“. Она самостоятельно обнаруживает дрон и берет его на автоматическое сопровождение. Оператору остается только принять решение и дать команду на поражение. Комплекс в ходе испытаний показал высокую эффективность в борьбе с малоразмерными и высокоскоростными целями», — отметил индустриальный директор кластера вооружений Госкорпорации Ростех, член Бюро Союза машиностроителей России Бекхан Оздоев.

«Зубр» комплектуется четырьмя модулями, пунктом управления и собственной радиолокационной станцией. Комплексы уже начали дежурство по обеспечению защиты объектов инфраструктуры.

Источник: rostec.ru

Комментарии 1

  • Badassgoliath Badassgoliath28.01.26 12:36:15

    В своё время, с ростом скоростей авиации, подобные установки вроде как вышли из употребления. Но теперь переживают второе рождение на новом уровне, так как для них снова появились подходящие цели.
    Всё по спирали.

    "Зубр" комплектуется четырьмя модулями

    То есть в установке можно использовать любое вооружение подходящих габаритов и импульса отдачи.

    Отредактировано: Badassgoliath~13:10 28.01.26
    #1311686