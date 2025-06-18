«Высокоточные комплексы» поставили в войска партию ракет для ЗРПК «Панцирь»

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Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Госкорпорацию Ростех) выполнил госзаказ, передав Минобороны России новую партию зенитных управляемых ракет для зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь». Поставка включает усовершенствованные боеприпасы, предназначенные для повышения эффективности ПВО на передовой.

Комплексы «Панцирь-С» активно применяются в ходе специальной военной операции, демонстрируя высокую результативность в борьбе с беспилотниками, крылатыми ракетами и низколетящими целями. Военнослужащие отмечают их надежность и адаптивность к современным угрозам, сообщает пресс-служба Ростех.

Ранее, в марте 2025 года, холдинг уже поставлял партию боевых машин «Панцирь-С», прошедших полный цикл испытаний. Сейчас специалисты продолжают модернизацию комплексов, учитывая опыт боевого применения и новые тактико-технические требования.

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