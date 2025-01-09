Ростех поставил в войска партию наземных дронов «Депеша»

© xn--80adahnf5bdekrm.xn--p1ai

Холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех поставил в войска партию дронов «Депеша». Это многофункциональные, дистанционно управляемые платформы на колесном шасси. Машины оснащены специальными модулями и изготовлены в рамках гособоронзаказа.

Конструкция «Депеши» позволяет монтировать на ней различное оборудование. Благодаря этому платформу можно использовать для широкого спектра задач. Например, она способна быстро доставить на передовую груз массой до 200 кг — провизию, топливо, оборудование — и эвакуировать раненых в тыл.

«Наши инженеры из „Высокоточных комплексов“ создали недорогой, компактный, многоцелевой комплекс. В зависимости от своей конфигурации он способен доставлять грузы и выполнять другие задачи. Отмечу, что сегодня мы создаем программно-аппаратные решения, которые могут превратить в робота, по сути, любую боевую машину, в том числе танк, БМП, самоходное орудие. Такой подход позволяет применять технику на самых опасных направлениях без риска для наших бойцов», — рассказал член Бюро Союза машиностроителей России, индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев.

Дрон имеет независимую подвеску и обладает высокой маневренностью. Максимальная скорость платформы — 30 км/ч. Она может перемещаться на большие расстояния. Элементы роботизации «Депеши» обеспечивает программно-аппаратный комплекс «Прометей».

Помимо роботизированных комплексов, «Высокоточные комплексы» производят боевые машины пехоты БМП-3, оперативно-тактические комплексы «Искандер», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» и другое передовое вооружение. Разработки холдинга многократно доказывали свою высокую эффективность в боевых условиях, а также регулярно получают положительные отзывы от военнослужащих на передовой.

Пресс-служба Ростех

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈