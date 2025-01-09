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Innokentij90 09 января 2025, 10:33 Армия и Флот

Ростех поставил в войска партию наземных дронов «Депеша»

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 © xn--80adahnf5bdekrm.xn--p1ai

Холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех поставил в войска партию дронов «Депеша». Это многофункциональные, дистанционно управляемые платформы на колесном шасси. Машины оснащены специальными модулями и изготовлены в рамках гособоронзаказа.

Конструкция «Депеши» позволяет монтировать на ней различное оборудование. Благодаря этому платформу можно использовать для широкого спектра задач. Например, она способна быстро доставить на передовую груз массой до 200 кг — провизию, топливо, оборудование — и эвакуировать раненых в тыл.

«Наши инженеры из „Высокоточных комплексов“ создали недорогой, компактный, многоцелевой комплекс. В зависимости от своей конфигурации он способен доставлять грузы и выполнять другие задачи. Отмечу, что сегодня мы создаем программно-аппаратные решения, которые могут превратить в робота, по сути, любую боевую машину, в том числе танк, БМП, самоходное орудие. Такой подход позволяет применять технику на самых опасных направлениях без риска для наших бойцов», — рассказал член Бюро Союза машиностроителей России, индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев.

Дрон имеет независимую подвеску и обладает высокой маневренностью. Максимальная скорость платформы — 30 км/ч. Она может перемещаться на большие расстояния. Элементы роботизации «Депеши» обеспечивает программно-аппаратный комплекс «Прометей».

Помимо роботизированных комплексов, «Высокоточные комплексы» производят боевые машины пехоты БМП-3, оперативно-тактические комплексы «Искандер», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» и другое передовое вооружение. Разработки холдинга многократно доказывали свою высокую эффективность в боевых условиях, а также регулярно получают положительные отзывы от военнослужащих на передовой.

Пресс-служба Ростех

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Источник: https://производства.рф/post/rosteh...ka-partiyu-nazemnyh-dronov-depesha/

Дроны, Депеша, Высокоточные комплексы, Ростех
  • Badassgoliath Badassgoliath
    09.01.2512:02:28

    Отмечу, что сегодня мы создаем программно-аппаратные решения, которые могут превратить в робота, по сути, любую боевую машину, в том числе танк, БМП, самоходное орудие. Такой подход позволяет применять технику на самых опасных направлениях без риска для наших бойцов", — рассказал член Бюро Союза машиностроителей России, индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев.

    И, как это уже не раз бывало в бесконечной борьбе оружия и брони, такой подход приведёт к изменениям в облике бронетехники. Тяжёлой она будет считаться по вооружению, а не по защите, так как при отсутствии экипажа защищаемый объём резко сокращается. Упор будет на количество. В общем, та же ситуация, как и в то время, когда доспешных воинов (рыцарей и тп) сменила многочисленная, но никак не защищённая линейная пехота.

    Пока круг не обернётся и не появятся новые виды защиты, какие-нибудь поля и прочие научно-фантаческие вещи.

    #1295265
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