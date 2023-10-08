Дороги Новороссии

© www.lugansk.kp.ru

29 сентября в ЛНР начала работу трасса от Луганска до станицы Луганская

«Раньше срока дорожниками уложено около 58,5 тысяч тонн асфальтобетона, установлено 5 км бортового камня, 3 остановочных павильона и 15,5 км барьерного ограждения», — говорится в сообщении.

К работе были привлечены около 100 специалистов, задействовано порядка 40 единиц техники.

Участок автомобильной дороги обеспечивает транспортное сообщение между г. Луганск и пгт. Станица Луганская, которое было прервано в 2014 году.

ГК «Автодор» и подрядные организации завершили основные работы на пути от Мелитополя до границы Херсонской области

© sumpro.ru

При восстановлении транспортной магистрали были учтены климатические условия региона и передовой отечественный опыт.

На отрезке протяжённостью 46 км:

✔️ уложили больше 160 тыс. т асфальта;

✔️ установили знаки ПДД и ограждения;

✔️ нанесли разметку;

✔️ оборудуют новые остановочные павильоны.

В Володарском районе ДНР после капремонта открыли автодорогу с выходом на Азовское побережье и Крым

© dan-news.ru

Автомобильная дорога регионального значения «Н-20 — Кременевка — Ялта», соединяющая ДНР с Запорожской областью и Крымом отремонтирована с опережением срока.

Всего в период производственных работ было задействовано до 300 дорожников и 100 единиц техники, уложено 175 тыс. тонн асфальтобетонной смеси. Общий участок строительства растянулся на более чем 61 км, а общая ширина проезжей части с двумя полосами движения составила 7 м.

Рабочие, помимо фрезерования и укладки асфальтобетона, благоустроили полосу отвода дороги, вырубили деревья и кустарники, восстановили грунтовые обочины и откосы насыпи, прочистили канавы и ж/б водопропускные трубы и установили новые дорожные знаки и разметку.

Как сообщили ДАН в региональном Минтрансе, дорога «Кременевка — Ялта» имеет важное значение как в части распределения транспортных грузовых потоков, так и как курортный маршрут для жителей Республики. Она обеспечивает транспортное сообщение между федеральной дорогой направлением Донецк — Мариуполь, побережьем Азовского моря, а также открывает выход на Запорожскую область и Крым.

Воронежцы при поддержке ФРТ отремонтировали трассу «Сватово — Новопсков — Меловое»

© riavrn.ru

Автомобильная дорога «Сватово — Новопсков — Меловое» протяженностью 23,5 км пролегает по территориям Марковского и Новопсковского районов. Трасса является одной из важнейших транспортных артерий Луганской Народной Республики и находилась в аварийном состоянии.

В результате работ восстановлено асфальтобетонное покрытие, укреплены обочины, нанесена дорожная разметка, установлены знаки и указатели", — заявили в пресс-службе Фонда развития территорий.

Общая стоимость работ составила 410 млн рублей, большая часть которых — средства федерального бюджета.

https://t.me/s/budem_zhit

https://dan-new...om-na-azovskoe/

https://lug-inf...vopskov-melovoe