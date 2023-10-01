«Московский завод «Сапфир» разработал досмотровые рентгеновские интроскопы

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Входящий в состав холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» «Московский завод «Сапфир» поставил на одно из владимирских предприятий партию рентгеновских интроскопов линейки «Сапфир-ИР». Эта отечественная разработка способна стать альтернативой иностранному досмотровому оборудованию.

Интроскоп может использоваться при проверке предметов весом до 200 килограммов. Принцип работы такой же, как и у всего досмотрового оборудования такого рода — при проверке груза система автоматически реагирует на предметы высокой плотности, среди них как раз и может оказаться оружие и взрывчатка.

В памяти интроскопа может храниться до 100 тысяч изображений в высоком разрешении.

Программное обеспечение на интроскопах также отечественное, оно включено в Единый реестр российского ПО, который ведет Минцифры.

Московский завод «САПФИР» разрабатывает и ведет выпуск фоточувствительных элементов из полупроводниковых материалов, фотоприемников, а также фотоприемных устройств для тепловизионной аппаратуры, теплопеленгационных систем, инфракрасной аппаратуры дальнего зондирования Земли.

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