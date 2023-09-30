В Челябинске открылось производство установок очистки газа «Циклон»
В Челябинске группа компаний «МКС» начала производить установки для очистки газа, предназначенные для газовых электростанций «Циклон».
Газоочистная установка — это собственная разработка компании, в ее основе двухуровневая фильтрация. Первый фильтр улавливает частицы свыше 250 микрон, второй — более 5 микрон.
«На сегодняшний день стандартные фильтры, установленные в системах газоснабжения, обычно улавливают частицы свыше 50 микрон, что не обеспечивает необходимую защиту двигателя газопоршневых установок», — отмечают в областном правительстве.
«Циклоны» можно монтировать на разное оборудование, в том числе индийское и китайское.
В релизе правительства Челябинской области со ссылкой на директора ГК «МКС» Максима Загорнова указано, что после внедрения системы на предприятиях, сбои, связанные с наличием загрязнений в топливном газе, могут снизиться на 40%.
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