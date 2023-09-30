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Своими глазами

Не конец истории

 © Роман Ковригин/Сделано у нас

Чего уж там, то что многие советские заводы в девяностые, нулевые, а иногда и позже, были закрыты, а какие-то превратились в руины, или вовсе стали торговыми центрами и жилыми комплексами — это горькая правда. У каждого из них своя грустная история, свой клинический диагноз, и тут не стоит упрощать. Никто по приказу заводы не разрушал, все они, так или иначе, пытались выжить в новых условиях. Одни упорно пытались производить уже никому не нужную продукцию, другие осваивали новые направления, пытаясь вписаться в рынок.

Но глядя в пустые глазницы оконных проёмов мертвых корпусов советских заводов, кому могут быть интересны подробности их борьбы за жизнь, если итог один — смерть. Люди любят истории со счастливым концом, а вникать в детали грустных историй никогда не хочется, если печальный итог известен.

К счастью, все чаще и чаще истории, которые казалось бы уже закончены, вдруг получают свое продолжение. Я в своих поездках частенько теперь встречаю примеры, когда в полуразрушенных цехах советских заводов вдруг возникает новое производство. В условиях роста промышленности, становится выгодным возрождать старые площадки, вместо строительства корпусов в чистом поле. Из последнего могу вспомнить завод «МодернГласс» в Челябинске, «Бурлак» в Кургане, «ОДК- Газовые турбины» в Рыбинске. И вот вчера я увидел еще один такой пример.

В Советское время в Таганроге на «Таганрогском комбайновом заводе» (ТКЗ) производили легендарные комбайны СК-6 «Колос». И хотя завод ведет свою историю с дореволюционных времен, именно как производитель сельскохозяйственной техники он стал развиваться в послевоенное время: В 1946 году начинается выпуск культиваторов и жаток, а уже в 1947 году здесь началось производство чуда техники — самоходных комбайнов.

 © Фото из открытых источников

Конечно, в нашей стране все знают Ростсельмаш, а вот ТКЗ не так известен. Но, вероятно, для многих будет неожиданностью узнать, что комбайны, которые производили в Ростове-на-Дону, включая самый массовый комбайн в мире, были разработаны в Таганроге, под руководством гениального конструктора Ханаана Ильича Изаксона. Именно в Таганроге были созданы самоходные комбайны СК-3, СК-4, СК-5 «Нива» производившиеся на Ростсельмаше. Многие из этих машин пользовались спросом не только в СССР, но и в мире и были удостоены престижных международных наград. Эти машины, для своего времени, были на вершине технического прогресса, вызывая зависть и восторг на Западе. И получается, что долгое время столицей советского комбайностроения был вовсе не Ростов, а Таганрог.

СК-3 и СК-4СК-3 и СК-4 © Роман Ковригин/Сделано у нас

Ну и легендарная "Нива"! Все эти машины были разработаны в ТаганрогеНу и легендарная "Нива"! Все эти машины были разработаны в Таганроге © Роман Ковригин/Сделано у нас

Но пришли 90-е. Я помню как тяжело было Ростсельмашу, как повально увольняли людей, как заводу уже пророчили скорую гибель. Но к счастью, в Ростов пришли грамотные и ответственные инвесторы, поставившие цель не просто сохранить завод, но сохранить и его профиль — как производителя сельскохозяйственной техники. Таганрогу так не повезло. В 1997 году производство комбайнов на ТКЗ было прекращено. Позже на части мощностей завода было организовано производство автомобилей ТагАЗ, а после банкротства завод и вовсе остановился. Казалось история славного предприятия закончена.

Но, к счастью, оказалось — это не конец истории. В 2021 году то что оставалось от ТКЗ выкупил Ростсельмаш, и уже в 2022 году он взялся за восстановление завода.

Один из реконструируемых корпусовОдин из реконструируемых корпусов © Роман Ковригин/Сделано у нас

 © Роман Ковригин/Сделано у нас

 © Роман Ковригин/Сделано у нас

На данный момент проведена реконструкция одного из цехов (на фото слева), где уже организовано раскройно-заготовительное производство.

 © Роман Ковригин/Сделано у нас

 © Роман Ковригин/Сделано у нас

Цех пока выглядит пустым, потому что его реконструкция продолжается параллельно с производством, заливаются полы, поэтому оборудование постоянно перемещается. К тому же, сейчас здесь производят лишь одну модель — это косилки серии Strige. Со временем цех будет насыщаться оборудованием. Но уже сейчас здесь есть всё необходимое: установлен дробеструйный комплекс отечественного производства, станки лазерной резки, лентопильные, фрезерные, листогибочные станки, сварочное оборудование.

Дробеструйный комплексДробеструйный комплекс © Роман Ковригин/Сделано у нас

Станки лазерной резкиСтанки лазерной резки © Роман Ковригин/Сделано у нас

Листогибочные станкиЛистогибочные станки © Роман Ковригин/Сделано у нас

Посты сваркиПосты сварки © Роман Ковригин/Сделано у нас

Фрезерные станкиФрезерные станки © Роман Ковригин/Сделано у нас

Заготовительное производство с лентопилыми станкамиЗаготовительное производство с лентопилыми станками © Роман Ковригин/Сделано у нас

Тут уже организован полный цикл производства: приезжает металлопрокат — листы, трубы, а на выходе — готовая продукция.

Сборка косилкиСборка косилки © Роман Ковригин/Сделано у нас

Кожух косилкиКожух косилки © Роман Ковригин/Сделано у нас

 © Роман Ковригин/Сделано у нас

Но это только начало. Ростсельмаш планирует освоить около 70% той площади, которую ранее занимал КТЗ. Проект реализуется в 3 этапа, и по итогу тут будет создано даже собственное литейное производство. Сейчас почти готов первый корпус, но уже к ноябрю планируется завершить реконструкцию второго корпуса. Вся территория должна быть освоена к 2025 году. При выходе на полную мощность здесь будут работать 1,5 тыс. человек. По планам на площадке будет выпускаться более 5 тыс. единиц техники в год. Планируется вложить в это производство более 1,5 млрд. рублей.

В Таганроге будет выпускать кормоуборочную, почвообрабатывающую, зерноперерабатывающую технику, самоходные и прицепные опрыскиватели и адаптеры для комбайнов. А теперь напомню то с чего я начал эту статью: «В 1946 году в Таганроге начинается выпуск культиваторов и жаток». История завода повторяется, теперь здесь снова будут производить именно то, с чего завод и начинал свое развитие как производитель сельскохозяйственной техники.

А Ростсельмаш продолжает своё мощное развитие. При этом четко прослеживается политика в рамках которой завод, в процессе своего роста, занимается заодно возрождением некогда заброшенных площадок. Напомню, что РСМ в Ростове-на-Дону строит тракторный завод на базе закрытого завода «Копнитель» — там будут производиться как сельскохозяйственные трактора, так и дорожно-строительная техника. Планируется выход и в нишу коммунальной техники.

Так что, это еще не конец истории.


  • rvk
  • 9
ростсельмаш, таганрог
  • Badassgoliath Badassgoliath
    30.09.2317:56:08

    Никто по приказу заводы не разрушал

    По приказу не разрушал. Просто запад, ведя свою колониальную политику, привел к управлению страной разнообразное местное жульё, которому позволял страну грабить в обмен на лояльность. А то, что награбленное вывозилось на тот же запад, означало, что вывозилось в их карман. Так что да, прямых приказов не было. В них просто не было нужды. Веками обработанная схема колониального грабежа по умолчанию не могла привести к расцвету промышленности.

    Так что разрушение промышленности СССР произошло не само по себе, хоть и без прямых приказов.

    #1269357
    • rvk rvk
      30.09.2318:11:49

      Россия никогда не была ничьей колонией. Прекратите оскорблять Россию.

      #1269359
      • Нет аватара nick62
        01.10.2300:52:14

        В 90-е фактически была. И, я считаю, величайшая заслуга Путина, что он шаг за шагом освобождал нашу страну от колониальной зависимости.

        #1269372
    • Нет аватара termometrix
      30.09.2319:56:19

      Так что разрушение промышленности СССР произошло не само по себе, хоть и без прямых приказов.

      Есть объективная причина событий того времени:тогда мы просто потеряли свои рынки сбыта, наш огромный внутренний советский рынок и наши внешние рынки,открывая их для западных высокоэффективных транснациональных компаний.Большая часть нашей продукции, производимой в условиях замкнутой экономики, стала ненужной и неконкурентоспособной в новых условиях по объективным причинам,это произошло со всем бывшим социалистическим лагерем,со всеми восточноевропейскими странами.По этой причине часть наших заводов-гигантов, к сожалению, резко сократила свои объемы или была закрыта как ненужная для экономики.Без рынков сбыта любое производство нерентабельно,а внедрение инноваций бессмысленно.Именно это произошло в 90-х.

      У нас отобрали рынки,тот же Запад отобрал, как победитель в холодной войне,но этот проигрыш в холодной войне был сознательным выбором советских граждан, в конце 80-х ,они хотели именно этого.Советский народ вместе с политической верхушкой уничтожили СССР и всю социалистическую общность,полагая, что бывший СССР равноправно интегрируется в западную систему разделения труда в качестве высокотехнологичного центра, увы, произошло нечто совершенно иное, хотя и достаточно хорошо предсказуемое.

      #1269364
      • Сергей Котенко Сергей Котенко
        30.09.2320:21:24

        тогда мы просто потеряли свои рынки сбыта,

        Это только одна из причин.

        Чёрная и цветная металлургия без проблем прошли лихие 90е. А цветная металлургия даже наращивала производство по ряду позиций.

        #1269365
      • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
        30.09.2322:24:25

        Советский народ вместе с политической верхушкой уничтожили СССР и всю социалистическую общность

        Вы правы.

        Развал СССР это была величайшая трагедия, которую люди далеко не сразу осознали.

        #1269368
        • Нет аватара sergelec
          30.09.2322:36:45

          А что трагедия ?! Дом был основан на песке…

          #1269369
          • Нет аватара nick62
            01.10.2300:56:14

            Да, дом на песке, но люди вложили огромный труд, чтобы его построить. Нужно было укрепить фундамент. Отказаться от догм коммунизма, разрешить фактическую свободу религии, свободу слова (кроме откровенно антироссийских сми)и т.д. За нашу страну наши предки проливали кровь от Бреста до Камчатки.

            #1269373
  • Жан Ковальчук Жан Ковальчук
    30.09.2320:23:36

    Эти золотые слова можно отнести и к «Калужскому двигателю» сохранившему ценой самоотверженного подвига дирекции и трудового коллектива производство газотурбинных двигателей для танка Т-80

    Отредактировано: Жан Ковальчук~20:25 30.09.23
    #1269366
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