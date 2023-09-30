Не конец истории

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Чего уж там, то что многие советские заводы в девяностые, нулевые, а иногда и позже, были закрыты, а какие-то превратились в руины, или вовсе стали торговыми центрами и жилыми комплексами — это горькая правда. У каждого из них своя грустная история, свой клинический диагноз, и тут не стоит упрощать. Никто по приказу заводы не разрушал, все они, так или иначе, пытались выжить в новых условиях. Одни упорно пытались производить уже никому не нужную продукцию, другие осваивали новые направления, пытаясь вписаться в рынок.

Но глядя в пустые глазницы оконных проёмов мертвых корпусов советских заводов, кому могут быть интересны подробности их борьбы за жизнь, если итог один — смерть. Люди любят истории со счастливым концом, а вникать в детали грустных историй никогда не хочется, если печальный итог известен.

К счастью, все чаще и чаще истории, которые казалось бы уже закончены, вдруг получают свое продолжение. Я в своих поездках частенько теперь встречаю примеры, когда в полуразрушенных цехах советских заводов вдруг возникает новое производство. В условиях роста промышленности, становится выгодным возрождать старые площадки, вместо строительства корпусов в чистом поле. Из последнего могу вспомнить завод «МодернГласс» в Челябинске, «Бурлак» в Кургане, «ОДК- Газовые турбины» в Рыбинске. И вот вчера я увидел еще один такой пример.

В Советское время в Таганроге на «Таганрогском комбайновом заводе» (ТКЗ) производили легендарные комбайны СК-6 «Колос». И хотя завод ведет свою историю с дореволюционных времен, именно как производитель сельскохозяйственной техники он стал развиваться в послевоенное время: В 1946 году начинается выпуск культиваторов и жаток, а уже в 1947 году здесь началось производство чуда техники — самоходных комбайнов.

© Фото из открытых источников

Конечно, в нашей стране все знают Ростсельмаш, а вот ТКЗ не так известен. Но, вероятно, для многих будет неожиданностью узнать, что комбайны, которые производили в Ростове-на-Дону, включая самый массовый комбайн в мире, были разработаны в Таганроге, под руководством гениального конструктора Ханаана Ильича Изаксона. Именно в Таганроге были созданы самоходные комбайны СК-3, СК-4, СК-5 «Нива» производившиеся на Ростсельмаше. Многие из этих машин пользовались спросом не только в СССР, но и в мире и были удостоены престижных международных наград. Эти машины, для своего времени, были на вершине технического прогресса, вызывая зависть и восторг на Западе. И получается, что долгое время столицей советского комбайностроения был вовсе не Ростов, а Таганрог.

СК-3 и СК-4 © Роман Ковригин/Сделано у нас

Ну и легендарная "Нива"! Все эти машины были разработаны в Таганроге © Роман Ковригин/Сделано у нас

Но пришли 90-е. Я помню как тяжело было Ростсельмашу, как повально увольняли людей, как заводу уже пророчили скорую гибель. Но к счастью, в Ростов пришли грамотные и ответственные инвесторы, поставившие цель не просто сохранить завод, но сохранить и его профиль — как производителя сельскохозяйственной техники. Таганрогу так не повезло. В 1997 году производство комбайнов на ТКЗ было прекращено. Позже на части мощностей завода было организовано производство автомобилей ТагАЗ, а после банкротства завод и вовсе остановился. Казалось история славного предприятия закончена.

Но, к счастью, оказалось — это не конец истории. В 2021 году то что оставалось от ТКЗ выкупил Ростсельмаш, и уже в 2022 году он взялся за восстановление завода.

Один из реконструируемых корпусов © Роман Ковригин/Сделано у нас

© Роман Ковригин/Сделано у нас

© Роман Ковригин/Сделано у нас

На данный момент проведена реконструкция одного из цехов (на фото слева), где уже организовано раскройно-заготовительное производство.

© Роман Ковригин/Сделано у нас

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Цех пока выглядит пустым, потому что его реконструкция продолжается параллельно с производством, заливаются полы, поэтому оборудование постоянно перемещается. К тому же, сейчас здесь производят лишь одну модель — это косилки серии Strige. Со временем цех будет насыщаться оборудованием. Но уже сейчас здесь есть всё необходимое: установлен дробеструйный комплекс отечественного производства, станки лазерной резки, лентопильные, фрезерные, листогибочные станки, сварочное оборудование.

Дробеструйный комплекс © Роман Ковригин/Сделано у нас

Станки лазерной резки © Роман Ковригин/Сделано у нас

Листогибочные станки © Роман Ковригин/Сделано у нас

Посты сварки © Роман Ковригин/Сделано у нас

Фрезерные станки © Роман Ковригин/Сделано у нас

Заготовительное производство с лентопилыми станками © Роман Ковригин/Сделано у нас

Тут уже организован полный цикл производства: приезжает металлопрокат — листы, трубы, а на выходе — готовая продукция.

Сборка косилки © Роман Ковригин/Сделано у нас

Кожух косилки © Роман Ковригин/Сделано у нас

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Но это только начало. Ростсельмаш планирует освоить около 70% той площади, которую ранее занимал КТЗ. Проект реализуется в 3 этапа, и по итогу тут будет создано даже собственное литейное производство. Сейчас почти готов первый корпус, но уже к ноябрю планируется завершить реконструкцию второго корпуса. Вся территория должна быть освоена к 2025 году. При выходе на полную мощность здесь будут работать 1,5 тыс. человек. По планам на площадке будет выпускаться более 5 тыс. единиц техники в год. Планируется вложить в это производство более 1,5 млрд. рублей.

В Таганроге будет выпускать кормоуборочную, почвообрабатывающую, зерноперерабатывающую технику, самоходные и прицепные опрыскиватели и адаптеры для комбайнов. А теперь напомню то с чего я начал эту статью: «В 1946 году в Таганроге начинается выпуск культиваторов и жаток». История завода повторяется, теперь здесь снова будут производить именно то, с чего завод и начинал свое развитие как производитель сельскохозяйственной техники.

А Ростсельмаш продолжает своё мощное развитие. При этом четко прослеживается политика в рамках которой завод, в процессе своего роста, занимается заодно возрождением некогда заброшенных площадок. Напомню, что РСМ в Ростове-на-Дону строит тракторный завод на базе закрытого завода «Копнитель» — там будут производиться как сельскохозяйственные трактора, так и дорожно-строительная техника. Планируется выход и в нишу коммунальной техники.

Так что, это еще не конец истории.