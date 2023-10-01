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Своими глазами

Снял уникальную операцию по транспортировке гигантского оборудования на АГХК

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Это не входило в план автопробега #открываемдальний. Но я не мог такое пропустить. Поэтому, несмотря на плотный график и недосып, я променял возможность поспать на возможность увидеть грандиозную операцию по транспортировке крупногабаритного оборудования на строительную площадку Амурского ГХК.

Смотрите ролик далее…

©Видео с youtube.com

  • rvk
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открываемдальний, амурский ГХК
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