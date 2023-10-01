Открылся новый асфальтобетонный завод в Якутии

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Мощность нового завода составляет 80 м3 в час. Смонтирован он на территории предприятия в п. Хандыга Томпонского района. Основным видом деятельности «ДЭП № 135» является строительство, ремонт и содержание дорог и магистралей в Томпонском и Оймяконском районах. В его обслуживании находятся более 204 км дорог. Именно здесь и будет использоваться продукция нового АБЗ. Уже в ближайшие дни она потребуется для ямочного ремонта автодороги «Колыма».

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