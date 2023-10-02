Добавить статью
Лого Сделано у нас
Спортивные объекты

В Зеленограде открыт новый спорткомплекс

 © zelaomos.news

Спортивный комплекс расположен на площади 6,5 тысячи квадратных метров и поражает своим современным дизайном и функциональностью. Он включает четыре бассейна различного типа: просторный взрослый бассейн длиной 25 метров, специально оборудованный детский бассейн на 20 метров для самых юных посетителей, а также гидромассажный бассейн и скиммерный бассейн для занятий аквааэробикой.

 © zelaomos.news

Несмотря на свое недавнее открытие, комплекс уже стал центром притяжения для жителей Крюково и окружающих районов благодаря своему широкому спектру услуг. Помимо бассейнов, посетители могут воспользоваться залами для групповых программ и просторным тренажерным залом.

 © rcmm.ru
Источник: https://zelaomos.news/news/society/v_kryukovo_nachal_rabotu_novyy_fok/

спортивные объекты, Москва
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,