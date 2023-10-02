В Зеленограде открыт новый спорткомплекс

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Спортивный комплекс расположен на площади 6,5 тысячи квадратных метров и поражает своим современным дизайном и функциональностью. Он включает четыре бассейна различного типа: просторный взрослый бассейн длиной 25 метров, специально оборудованный детский бассейн на 20 метров для самых юных посетителей, а также гидромассажный бассейн и скиммерный бассейн для занятий аквааэробикой.

© zelaomos.news

Несмотря на свое недавнее открытие, комплекс уже стал центром притяжения для жителей Крюково и окружающих районов благодаря своему широкому спектру услуг. Помимо бассейнов, посетители могут воспользоваться залами для групповых программ и просторным тренажерным залом.

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