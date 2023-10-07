В Москве открылся образовательный центр по обучению пилотированию БПЛА

© 360tv.ru

В Москве заработал первый в стране федеральный образовательный центр, где будут обучать пилотированию беспилотников. Его открыли в индустриальном парке «Руднево» особой экономической зоны «Технополис Москва».

По словам президента Федерации гонок дронов России Ильи Галаева, первые 26 человек в течение 1,5 месяца будут обучаться по программе создания, производства и управления БПЛА коптерного типа. Всего на учебу потока заложено 250 часов.

Освоить программу пилотирования дронами сможет любой желающий. Центр запланировал обучить больше миллиона специалистов. Также здесь начнут создавать беспилотные объекты с использованием различных технологий.