В Москве в индустриальном парке «Руднево» открылся новый лётно-испытательный комплекс для БПЛА

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14 февраля в «Руднево» введён в эксплуатацию лётно-испытательный комплекс для беспилотных авиационных систем площадью 17,6 тыс.

Комплекс объединил административно-технический модуль с командно-диспетчерским пунктом, авиационный тренажерный центр, полётный ангар, эллинг для хранения воздушных судов, а также посадочная площадка.

В «Руднево» создан мощный центр, где производятся беспилотники — от маленьких FPV-дронов до вертолётных систем.

Комплекс вошёл в состав Федерального центра беспилотных авиационных систем, объединившего ведущих российских разработчиков и производителей БПЛА, комплектующих и программного обеспечения.

23 мая 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации № 641 здесь установили экспериментальный правовой режим, позволяющий:

— осуществлять полеты БАС массой свыше 30 килограммов без сертификата летной годности (на основании оценки летной годности, проведенной компетентными специалистами);

— сократить срок подачи заявки на использование воздушного пространства;

— проводить подготовку пилотов для управления БАС массой свыше 30 килограммов.

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© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

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