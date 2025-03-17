В Москве в индустриальном парке «Руднево» открылся новый лётно-испытательный комплекс для БПЛА

В Москве в индустриальном парке «Руднево» открылся новый лётно-испытательный комплекс для БПЛАСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
14 февраля в «Руднево» введён в эксплуатацию лётно-испытательный комплекс для беспилотных авиационных систем площадью 17,6 тыс.
Комплекс объединил административно-технический модуль с командно-диспетчерским пунктом, авиационный тренажерный центр, полётный ангар, эллинг для хранения воздушных судов, а также посадочная площадка.
В «Руднево» создан мощный центр, где производятся беспилотники — от маленьких FPV-дронов до вертолётных систем.
Комплекс вошёл в состав Федерального центра беспилотных авиационных систем, объединившего ведущих российских разработчиков и производителей БПЛА, комплектующих и программного обеспечения.
23 мая 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации № 641 здесь установили экспериментальный правовой режим, позволяющий:
— осуществлять полеты БАС массой свыше 30 килограммов без сертификата летной годности (на основании оценки летной годности, проведенной компетентными специалистами);
— сократить срок подачи заявки на использование воздушного пространства;
— проводить подготовку пилотов для управления БАС массой свыше 30 килограммов.
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Kотенко Cергей
18.03.2512:11:12