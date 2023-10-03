В югорской Нягани открылся новый железнодорожный вокзал

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Железнодорожный вокзал Нягани встретил первых пассажиров. Для путешественников на территории нового трёхэтажного здания вокзала размещены камеры хранения, медпункт, торговые павильоны, распределительный и кассовый залы, буфет, комнаты длительного отдыха пассажиров, а также парикмахерская. Новые платформы оборудованы погодными модулями и современной навигацией. Кроме того, на территории оборудована стоянка для междугородних и внутренних автобусов на полсотни мест. Площадь объекта превышает 3,5 тысячи квадратных метров.

© www.ugoria.tv

© www.ugoria.tv

Завершение строительства стало возможным благодаря программе «Сотрудничество» — заключённому ранее трёхстороннему договору между Югрой, Тюменской областью, Ямалом и работе представителей «Команды Югры». Благодаря вводу нового здания ускорится процесс доставки товаров в город и ближайшие населённые пункты, улучшатся логистические условия для предпринимателей и промышленности, пассажиропоток увеличится до 80 тысяч человек в год.

© www.ugoria.tv

© www.ugoria.tv

Сегодня станция Нягань — важный транспортный узел. Ежедневно его услугами пользуются около 400 человек. Проект этого вокзала абсолютно не типовой, он создавался под местные условия.

© www.ugoria.tv

© www.ugoria.tv

© www.ugoria.tv