На Ямале открылся железнодорожный вокзал «Пурпе»

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В Губкинском построен железнодорожный вокзал Пурпе. Современное здание возведено на месте бывшего долгостроя. Трёхэтажный вокзал, площадью почти три тысячи квадратных метров, соответствует самым современным стандартам. Здание полностью оснащено всем необходимым для успешной работы сотрудников и создания комфортных условий для 200 пассажиров. Чтобы обеспечить удобное перемещение персонала и посетителей установлены два больших лифта. Проходимость вокзала в сутки достигает 500 человек.

© yanao.ru

© yanao.ru

В подвальном этаже размещены автоматические камеры хранения багажа и комната забытых вещей. В атриуме первого этажа — кассы и залы ожидания для инвалидов и пассажиров с детьми, кафетерий, магазины и санузлы. Места ожидания с зарядными устройствами предусмотрены и в фойе второго этажа, здесь же размещены торговые площади и служебные помещения. Установлена обязательная для таких объектов современная система видеонаблюдения.

© yanao.ru

© yanao.ru

© yanao.ru

На месте прежней пассажирской платформы из железобетонных плит построена новая высокая и удобная с покрытием из термообработанной гранитной плитки. Платформа находится на одном уровне с вагонами, что облегчит посадку и высадку пассажиров. Для их удобства на перроне установлено десять теплых павильонов с интерактивной информационной системой и розетками для зарядки мобильных телефонов. Транспортный объект соответствует требованиям комфортной безбарьерной среды — пассажирская платформа, здание вокзала и привокзальная площадь находятся на одном уровне.

© yanao.ru

На привокзальной площади оборудована большая автомобильная парковка с местами для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Установлен теплый остановочный павильон общественного транспорта. Предусмотрено место и для вахтового транспорта предприятий.

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К торжественному открытию на территории вокзала установили металлический арт-объект в виде горящего факела, символа нефти и газа. Внутри здания оформлены планшетная выставка об истории Губкинского «33 истории нашего города», историческая экспозиция «Мой город Губкинский» и передвижная выставка «Эхо войны». Представлены работы учащихся детский школы искусств № 2, посвященные уникальной природе и национальной культуре Ямала.

© yanao.ru

© yanao.ru

© yanao.ru

Накануне представители ОАО «Российские железные дороги» подписали соглашение с правительством округа о передаче вокзала в управление сроком на 5 лет. В числе железнодорожных вокзалов, находящихся в управлении РЖД, уже работают объекты в Коротчаево, Лабытнанги, Новом Уренгое и Ноябрьске.

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Открытие нового железнодорожного вокзала — это важный этап в развитии региональной транспортной инфраструктуры и повышении уровня комфорта путешествий на Ямале. Детально продуманная навигация, системы транспортной безопасности, оповещения и видеонаблюдения делают вокзал безопасным для посетителей, а реализованные планировочные и инженерные решения — комфортным.

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Пурпе — новый район Губкинского. За несколько лет, прошедшие после присоединения к городу, Пурпе кардинально измелился, в районе нового вокзала отремонтирована улица, реконструирована поликлиника, благоустроены скверы, а в домах проведён капитальный ремонт.

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Со времён первопроходцев в Губкинском и Пурпе не было полноценного железнодорожного зала. 40 лет верой и правдой в этом качестве жителям служил приспособленный гаражный бокс. И вот это время настало! Новый вокзал станет не только транспортными воротами, но и лицом Губкинского. Настоящим символом города Северного Счастья.

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