Росатом суммарно ввел в эксплуатацию 1 ГВт ветроэнергетических мощностей
Новый ветропарк Росатома в Ставропольском крае — Труновская ВЭС — начал поставлять электроэнергию в единую сеть России. После завершения работ ветропарк будет иметь установленную мощность 95 МВт и состоять из 38 ветроэнергетических установок.
«Труновская ветроэлектростанция — наш девятый ветропарк на юге России и седьмой — в Ставропольском крае. Первые 60 МВт уже поступили в единую энергосистему страны. Суммарная мощностью введенных ветроэнергетических мощностей нашей компании достигла 1 ГВт. Этот объем можно сравнить с мощностью реактора атомной электростанции. Используемое нами генерирующие оборудование укомплектовано единственной локализованной турбиной мегаваттного класса в России. Интеграция отечественных поставщиков в реализацию проекта всегда была приоритетом для нас. Труновская ВЭС укомплектована с помощью перестроенных цепочек поставок и замещения ушедших технологий российскими разработками», — отметил Григорий Назаров, генеральный директор компании «НоваВинд».
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