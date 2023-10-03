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Энергетика и ТЭК

Росатом суммарно ввел в эксплуатацию 1 ГВт ветроэнергетических мощностей

 © rosatom.ru

Новый ветропарк Росатома в Ставропольском крае — Труновская ВЭС — начал поставлять электроэнергию в единую сеть России. После завершения работ ветропарк будет иметь установленную мощность 95 МВт и состоять из 38 ветроэнергетических установок.

«Труновская ветроэлектростанция — наш девятый ветропарк на юге России и седьмой — в Ставропольском крае. Первые 60 МВт уже поступили в единую энергосистему страны. Суммарная мощностью введенных ветроэнергетических мощностей нашей компании достигла 1 ГВт. Этот объем можно сравнить с мощностью реактора атомной электростанции. Используемое нами генерирующие оборудование укомплектовано единственной локализованной турбиной мегаваттного класса в России. Интеграция отечественных поставщиков в реализацию проекта всегда была приоритетом для нас. Труновская ВЭС укомплектована с помощью перестроенных цепочек поставок и замещения ушедших технологий российскими разработками», — отметил Григорий Назаров, генеральный директор компании «НоваВинд».
Источник: https://rosatom.ru/journalist/arkhi...vetroenergeticheskikh-moshchnostey/

Труновская ВЭС , Росатом, НоваВинд, Ставропольский край
  • Нет аватара termometrix
    03.10.2313:21:25

    Ветроэнергетика тоже имеет свое полезное применение.Надеюсь, что ее развитие в России не остановится, потенциал здесь очень высок.В ближайшие несколько лет будет хорошо построить еще несколько гигаватт-мощностей.

    #1269491
    • Holso Stitchred Holso Stitchred
      03.10.2314:46:05

      Согласен. Альтернативная энергетика имеет право на существование, но она целесообразна только в определенных случаях, когда она уместна.

      #1269499
      • Нет аватара termometrix
        03.10.2319:18:36

        Еще одно высокотехнологичное направление освоено российской промышленностью.В мире не так много компаний, производящих ветропарки.

        #1269522
  • Seriomilander Seriomilander
    03.10.2318:20:09

    С 2020 года «НоваВинд» (дивизион Росатома) ввела в эксплуатацию 400 ветроэнергетических установок Lagerwey L100 мощностью 2,5 МВт (локализация первых 60 ВЭУ — 65%, остальных — 68%).

    #1269520
  • Жан Ковальчук Жан Ковальчук
    03.10.2320:20:10

    С локализацией и импортозамещением в ветроэнергетике ещё предстоит большая работа. Но пороигрывает только тот, кто стоит на месте. По размаху научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Россия уже не знает себе равных в мире.

    #1269526
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