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Армия и Флот

Холдинг «Высокоточные комплексы» создал систему автоматизированного управления орудиями.

Система автоматизированного управления орудиями программирует боеприпас на взрыв в оптимальной для поражения противника точке.

 © web.telegram.org

Комплекс позволит поражать цели за преградами и уничтожать беспилотники — система рассчитывает точку подрыва так, чтобы взрыв создал максимально возможное облако осколков, поражающих цель.

В состав оборудования входят оптико-электронный блок, автомат сопровождения цели, цифровая вычислительная система и приводы для орудия. При этом пушкой, оснащенной этой системой, можно управлять дистанционно при помощи радиосигнала или кабеля.

Сейчас прототип проходит испытания. Они должны завершиться до конца текущего года. С помощью новой системы можно модернизировать широкую номенклатуру пушечного вооружения.
Источник: https://web.telegram.org/a/#-1001824727644

армия и флот, автоматизированная система управления, артиллерийский комплекс, Высокоточные комплексы, Ростех
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