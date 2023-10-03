Холдинг «Высокоточные комплексы» создал систему автоматизированного управления орудиями.
Система автоматизированного управления орудиями программирует боеприпас на взрыв в оптимальной для поражения противника точке.
Комплекс позволит поражать цели за преградами и уничтожать беспилотники — система рассчитывает точку подрыва так, чтобы взрыв создал максимально возможное облако осколков, поражающих цель.
В состав оборудования входят оптико-электронный блок, автомат сопровождения цели, цифровая вычислительная система и приводы для орудия. При этом пушкой, оснащенной этой системой, можно управлять дистанционно при помощи радиосигнала или кабеля.
Сейчас прототип проходит испытания. Они должны завершиться до конца текущего года. С помощью новой системы можно модернизировать широкую номенклатуру пушечного вооружения.
- «Высокоточные комплексы» передали в войска новую партию БМП-3
- Ростех завершил консолидацию артиллерийских заводов по системе «пушка — выстрел»
- ОДК представила первый в России центр для войскового ремонта двигателей учебно-боевой авиации
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!