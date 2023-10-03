Холдинг «Высокоточные комплексы» создал систему автоматизированного управления орудиями.

Система автоматизированного управления орудиями программирует боеприпас на взрыв в оптимальной для поражения противника точке.

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Комплекс позволит поражать цели за преградами и уничтожать беспилотники — система рассчитывает точку подрыва так, чтобы взрыв создал максимально возможное облако осколков, поражающих цель.

В состав оборудования входят оптико-электронный блок, автомат сопровождения цели, цифровая вычислительная система и приводы для орудия. При этом пушкой, оснащенной этой системой, можно управлять дистанционно при помощи радиосигнала или кабеля.

Сейчас прототип проходит испытания. Они должны завершиться до конца текущего года. С помощью новой системы можно модернизировать широкую номенклатуру пушечного вооружения.