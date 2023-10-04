Паромы ФГУП «Росморпорт» получили первые в России удостоверения МАНС

Экопаромы ФГУП «Росморпорт» «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский», осуществляющие перевозки на линии «Морской порт Усть-Луга — морской порт Калининград», в конце сентября 2023 года получили первые в России удостоверения морских автономных и дистанционно управляемых надводных судов (МАНС).

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Документы, выданные Российским морским регистром судоходства, позволяют осуществлять дистанционное управление судами с возможностью перехода на ручное управление при движении в море, а также на ручное управление с поддержкой принятия решения, в том числе при прохождении узкостей и входе в порт.

Работы по переводу паромов в режим автономных судов осуществлялись ФГУП «Росморпорт» совместно с компанией Sitronics KT с 2022 года в рамках федерального проекта «Автономное судовождение».

На сегодняшний день паромы оснащены оборудованием а-Навигации, включая автономную навигационную систему, оптическую систему анализа окружающей обстановки и состояния судна, систему управления движением и маневрированием, а также систему контроля и наблюдения за системами судна.

Для обеспечения дистанционного режима управления судами в Санкт-Петербурге создан Центр дистанционного управления ФГУП «Росморпорт» (ЦДУ), который обеспечивает возможность мониторинга окружающей навигационной обстановки, контроля основных параметров движения паромов, а также дистанционного управления судами, находящимися в открытом море. ЦДУ оснащен необходимым оборудованием, в частности пультом дистанционного управления, и является рабочим местом оператора автономного судна.

Присвоение паромам «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский» класса автономности Российского морского регистра судоходства является важным этапом развития отечественной технологии автономного судовождения: это позволит получать практический опыт а-Навигации для последующего широкого внедрения технологий автономного судовождения в России и в мире.

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