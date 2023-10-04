Куйбышевский НПЗ начал производство дизтоплива с применением новых отечественных катализаторов

Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод, который входит в самарскую группу предприятий «Роснефти», приступил к выпуску зимнего дизельного топлива класса 1 с предельной температурой застывания -26°С с применением отечественных катализаторов, разработанных научным институтом Компании в Москве и выпущенных «Новокуйбышевским заводом катализаторов» (дочернее предприятие «Роснефти»).

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Катализаторы успешно прошли опытно-промышленные испытания, в ходе которых были наработаны опытные образцы зимнего и арктического дизельного топлива, соответствующего требованиям ГОСТ и разработанного специально для обеспечения бесперебойной работы двигателей в экстремальных климатических условиях.

«Роснефть» — один из лидеров рынка производства катализаторов. Действующая программа инновационного развития Компании направлена на замещение импортных технологий в производстве высококачественных нефтепродуктов. 95% процессов нефтепереработки — каталитические. По этой причине надежность поставок качественных катализаторов для процессов нефтепереработки является стратегическим вопросом обеспечения технологической устойчивости работы всей Компании и нефтеперерабатывающего сектора России в целом.

Новые отечественные катализаторы позволяют производить нефтепродукты с улучшенными низкотемпературными свойствами и заметно снизить зависимость российской нефтеперерабатывающей отрасли от зарубежной продукции. Это полностью соответствует общенациональной задаче по развитию импортозамещения в промышленном секторе экономики. Надежность и независимость поставок зимних дизельных топлив на собственных отечественных катализаторах является стратегическим вопросом обеспечения работы техники в особых климатических условиях.