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Медучреждения

В Краснодаре завершено строительство нового корпуса детской краевой больницы

 © dkkb-krasnodar.ru

Новый корпус находится на улице Площадь Победы, 1. Он рассчитан на 350 мест, внутри есть хирургический и операционный блоки, отделение переливания крови и станция криоконсервации со всеми необходимыми подразделениями для трансплантации костного мозга, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

 © 93.ru
Источник: https://93.ru/text/health/2022/07/06/71467352/

новое медучреждение, модернизация здравоохранения, Краснодарский край
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