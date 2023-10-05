В Краснодаре завершено строительство нового корпуса детской краевой больницы
Новый корпус находится на улице Площадь Победы, 1. Он рассчитан на 350 мест, внутри есть хирургический и операционный блоки, отделение переливания крови и станция криоконсервации со всеми необходимыми подразделениями для трансплантации костного мозга, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
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