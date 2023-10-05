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Энергетика и ТЭК

«Газпром нефть»: ввод в эксплуатацию нового комплекса добычи

«Газпромнефть-Хантос» наращивает производственные мощности на месторождении имени Александра Жагрина.

 © www.gazprom-neft.ru

Предприятие ввело в эксплуатацию новый комплекс, который позволит нарастить добычу на месторождении с 5,5 млн. до 8 млн. тонн в год.

Новая установка подготовки нефти дополнит уже существующую инфраструктуру, которая была запущена на активе в 2022 году. Это оборудование предназначено для приема продукции скважин, отделения нефти от воды, попутного нефтяного газа и других примесей, а также последующей ее транспортировки по магистральным нефтепроводам. Пропускная способность установки подготовки нефти напрямую влияет на объемы добычи на месторождении.

Проектирование и строительство второй очереди УПН осуществлялось с применением 3D-моделирования и высоких стандартов по производственной и экологической безопасности. Промысел выступает площадкой для апробации новых подходов, которые в дальнейшем планируется применять и на других активах предприятия.
Источник: https://www.gazprom-neft.ru/press-c...-flagmanskogo-aktiva-v-khmao-yugre/

ТЭК, добыча нефти, новые производственные мощности, Газпромнефть-Хантос, Газпром нефть
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