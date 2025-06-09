«Газпром нефть» открыла в ХМАО-Югре вахтовый комплекс нового поколения

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«Газпром нефть» создала на автономном месторождении в ХМАО-Югре первый в России многофункциональный вахтовый комплекс для жизни, работы и отдыха сотрудников уровня современного мегаполиса.

Многофункциональный вахтовый комплекс построен на месторождении им. Александра Жагрина в 500 км от Ханты-Мансийска. Здание площадью 12,5 тысяч м² включает жилую и офисную части, двухэтажный спортивный центр, зоны питания и отдыха. Для работников компании открыты столовая с традиционной подачей блюд и системой «шведский стол», круглосуточные кафе и магазин. Сотрудникам находящегося в полной автономии месторождения доступны кинотеатр, парикмахерская, массажный кабинет, спа-зона, библиотека и центр виртуальной реальности.

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В комплексе предусмотрены индивидуальные жилые модули, оснащенные системой «умный дом», климат-контролем и биодинамическим освещением⃰, имитирующим естественный световой цикл для полноценного отдыха. В центральной части комплекса расположен атриум — открытое пространство с потолками высотой 12 метров. Здесь находятся кофе-зоны и озелененные пространства для отдыха и общения. Для индивидуальной и командной работы предусмотрены конференц-залы, кабинеты и переговорные.

Вахтовый комплекс построен по каркасной технологии — здание собрано из доставленных в автономию готовых элементов, что сократило площадь застройки и сроки монтажа. В комплексе применены передовые решения, обеспечивающие максимальную экологичность здания и его высокую энергоэффективность. С учетом длинных сибирских зим и короткого светового дня здание оборудовано системами фасадного освещения из 650 светодиодных ламп и частично обогреваемой кровлей.

© gazprom-neft.ru

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