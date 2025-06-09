стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
Nelton 09 июня 2025, 12:24 91 Добыча и разведка полезных ископаемых

«Газпром нефть» открыла в ХМАО-Югре вахтовый комплекс нового поколения

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

 © gazprom-neft.ru

«Газпром нефть» создала на автономном месторождении в ХМАО-Югре первый в России многофункциональный вахтовый комплекс для жизни, работы и отдыха сотрудников уровня современного мегаполиса.

Многофункциональный вахтовый комплекс построен на месторождении им. Александра Жагрина в 500 км от Ханты-Мансийска. Здание площадью 12,5 тысяч м² включает жилую и офисную части, двухэтажный спортивный центр, зоны питания и отдыха. Для работников компании открыты столовая с традиционной подачей блюд и системой «шведский стол», круглосуточные кафе и магазин. Сотрудникам находящегося в полной автономии месторождения доступны кинотеатр, парикмахерская, массажный кабинет, спа-зона, библиотека и центр виртуальной реальности.

 © t

В комплексе предусмотрены индивидуальные жилые модули, оснащенные системой «умный дом», климат-контролем и биодинамическим освещением⃰, имитирующим естественный световой цикл для полноценного отдыха. В центральной части комплекса расположен атриум — открытое пространство с потолками высотой 12 метров. Здесь находятся кофе-зоны и озелененные пространства для отдыха и общения. Для индивидуальной и командной работы предусмотрены конференц-залы, кабинеты и переговорные.

Вахтовый комплекс построен по каркасной технологии — здание собрано из доставленных в автономию готовых элементов, что сократило площадь застройки и сроки монтажа. В комплексе применены передовые решения, обеспечивающие максимальную экологичность здания и его высокую энергоэффективность. С учетом длинных сибирских зим и короткого светового дня здание оборудовано системами фасадного освещения из 650 светодиодных ламп и частично обогреваемой кровлей.

 © gazprom-neft.ru

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Источник: www.gazprom-neft.ru

Поделись позитивом в своих соцсетях


  • Nelton
  • 0
  • Есть метка на карте
Газпром Нефть
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,