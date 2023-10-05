Ростех отправил десантникам партию боевых машин после ремонта

Волгоградская площадка «Курганмашзавода» дочернего холдинга «Высокоточные комплексы» отгрузила партию отремонтированных БМД-2 и БТР-РД.

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На боевых машинах были полностью отремонтированы либо заменены на новые все основные узлы и агрегаты. После проведенных работ техника прошла все виды ходовых и огневых испытаний и была принята представителями военной приемки.

БМД-2 — боевая гусеничная плавающая машина, предназначенная для ВДВ. Она может десантироваться парашютным или посадочным способом с военно-транспортных самолетов. Машина оснащена 30-мм автоматической пушкой 2А42, двумя пулеметами калибра 7,62 мм и противотанковым вооружением.

Самоходный противотанковый ракетный комплекс БТР-РД «Робот» создан на базе авиадесантного бронетранспортера БТР-Д и предназначен для поражения в первую очередь танков. Машины этого типа вооружены двумя пусковыми установками противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот». Создан также модернизированный вариант БТР-РД, оборудованный ПТРК «Корнет».

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