В аэропорту Якутск завершена реконструкция взлетно-посадочной полосы

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В международном аэропорту Якутск имени Платона Ойунского завершена реконструкция взлётно-посадочной полосы, нанесена разметка и установлено светосигнальное оборудование. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Ространсмодернизация».

После реконструкции полная эксплуатационная длина взлётно-посадочной полосы составляет 3600 метров.

Международный аэропорт Якутскa — это основной транспортный узел Республики Саха. На его долю приходится более 80% от общего объёма перевозок воздушным транспортом региона.

Ввод объекта в эксплуатацию позволит аэропорту принимать широкофюзеляжные воздушные суда с увеличенным количеством пассажиров в круглогодичном и круглосуточном режиме, что положительно скажется на расширении маршрутной сети.

В настоящее время в России в рамках нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» (КПМИ) идёт реконструкция 35 объектов аэродромной выполняют. До конца 2023 года планируется завершить работы по реконструкции и строительству аэродромной инфраструктуры в аэропортах: Петропавловск-Камчатский (Елизово), Усть-Камчатск, Якутск, Черский, Усть-Нера, Вилюйск, Томск (Богашёво) и другие. Также в 2023 году досрочно завершат реконструкцию взлётно-посадочных полос в аэропортах Благовещенска (Игнатьево), Архангельска и Магнитогорска.

В следующему году должна завершиться модернизация инфраструктуры в аэропортах Геленджик, Северный в Грозном, Охотск, Братск и другие.