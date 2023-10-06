Парк Забайкальской железной дороги пополнили 79 новых локомотивов

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С января по сентябрь 2023 года парк тягового подвижного состава Забайкальской железной дороги пополнил 71 новый грузовой электровоз серии 3ЭС5К «Ермак». Кроме того, для организации маневровой работы на станциях в локомотивные депо Чита, Чернышевск-Забайкальский и Белогорск поставлены 8 тепловозов серии ТЭМ18ДМ.

Кроме того, для организации работы на железнодорожных станциях в локомотивные поставлены депо Чита, Чернышевск-Забайкальский, Белогорск 8 тепловозов серии ТЭМ18ДМ.

Внедрение нового тягового подвижного состава способствует сокращению расходов при вождении поездов на участках со сложным профилем пути и значительными уклонами за счет отказа от использования вспомогательных локомотивов. Также техническое перевооружение локомотивной тяги направлено на повышение надежности перевозок и увеличение провозной способности Забайкальской железной дороги.

Система поосного регулирования силы тяги, которой оснащены электровозы 3ЭС5К, позволяет повысить производительность локомотива на участках со сложным рельефом. Также новые локомотивы рассчитаны на повышенную весовую норму грузовых поездов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.