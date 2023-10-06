Петербургская фармкомпания открыла производство пептидных активов для косметики

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АО «МБНПК „Цитомед“ открыл импортозамещающее производство ингредиентов для косметической индустрии.Инвестиции в открытие нового направления превысили 100 млн рублей.Как сообщили в компании, на площадке „Новоорловская“ особой экономической зоны „Санкт-Петербург “ налажен выпуск трёх пептидных активов. Производственная мощность завода составит 50 тонн в год, которые соответствуют 1,5 тыс. тонн уже готовой косметической продукции.

„Наши косметические активы разработаны с соблюдением тех же стандартов научной строгости и качества, что и в фармацевтической промышленности. Все ингредиенты сначала тестируются в лабораторных условиях, затем проходят клинические исследования на десятках добровольцев“, — отмечает руководитель направления косметических активов „Цитомеда“ Дмитрий Третьяков.

Линейка включает как уже известные пептиды, так и собственные разработки производителя. В первом полугодии все активные косметические композиции прошли проверку специалистов кафедры дерматологии Медуниверситета им. Павлова.В составе новой линейки на данный момент три актива, включая восстанавливающий антивозрастной комплекс, а также убирающий „тёмные круги“ под глазами. Разработчики компании работают ещё над 6 новыми активами.В течение 5 лет „Цитомед“ планирует довести линейку косметических пептидных активов до 20 продуктов. Таким образом, компания может претендовать на то, чтобы заместить европейские пептидные компоненты для косметики в России. На данный момент до 60-70% от их объёма импортируется."До недавнего времени в России фактически не было собственного производства сложных наукоемких косметических ингредиентов. Ситуация постепенно меняется к лучшему, но сложности с поставками современных активов, возникшие из-за резкого сокращения европейского импорта, пока есть», — прокомментировала запуск производства председатель правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА) Татьяна Пучкова.

На заводе «Цитомеда» в ОЭЗ «Санкт-Петербург» уже ведётся производство субстанций и лекарственных препаратов на основе пептидов. Ещё одно предприятие компании (Cytomed OY) расположено в Лаппеенранте (Финляндия). По итогам I полугодия 2023 года выручка компании превысила 2 млрд руб.О планах запустить новое производство в «Новоорловской» «Цитомед» объявил весной этого года. Открытие было намечено на следующий год, инвестиции оценивались в 2 млрд рублей. Отмечалось, что на заводе будут выпускать 15 новых субстанций для оригинальных пептидных препаратов, а также лекарство для лечения атрофического гастрита.Технологию пептидных носителей использовали учёные СПбГУ, предложившие заменить уколом хирургические операции по удалению опухолей. В основе исследования лежит принцип генной терапии.