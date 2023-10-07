Продажи новых автобусов в сентябре 2023 года выросли на 32%

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По итогам сентября 2023 года в России было реализовано 869 новых автобусов — на 31,7% больше, чем за тот же месяц прошлого года.

Более четверти автобусного рынка (26,8%) пришлось на отечественную марку «ПАЗ». Так, в первый месяц осени объём продаж новых «пазиков» составил 233 единицы, что на 8,9% больше, чем в сентябре 2022 года.

Далее в рейтинге расположился китайский бренд Yutong (148 шт.; +48%), за ним — отечественный «Волгабас» (144 шт.; +65,5%).

Отметку в сотню реализованных автобусов преодолел ещё российский «Нефаз» (126 шт.; -13,7%), а замыкает пятёрку марок-лидеров сентября китайский Higer (55 шт.; рост в 5 раз).

Если же рассматривать итоги 9 месяцев нынешнего года, то за это время объём продаж новых автобусов в России составил 11 866 единиц — на 33,5% больше, чем в январе — сентябре 2022 года.