Импортозамещение из Челябинска. Бульдозер для полигонов ТБО
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Отличительная черта DR-10 для ТБО от серийной модели бульдозера- это полусферический отвал с гидроперекосом и козырьком, 6 куб.м — призма волочения.
«Челябинский Завод Промышленных Тракторов» осуществляет производство и поставку дорожно-строительной техники и запасных частей, а также стационарное и выездное сервисное обслуживание и эксплуатационный ввод своей продукции на предприятии заказчика.
Источник: https://chzpt.com/
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