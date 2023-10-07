Импортозамещение из Челябинска. Бульдозер для полигонов ТБО

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Отличительная черта DR-10 для ТБО от серийной модели бульдозера- это полусферический отвал с гидроперекосом и козырьком, 6 куб.м — призма волочения.

«Челябинский Завод Промышленных Тракторов» осуществляет производство и поставку дорожно-строительной техники и запасных частей, а также стационарное и выездное сервисное обслуживание и эксплуатационный ввод своей продукции на предприятии заказчика.