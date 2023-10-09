ВКС получили вторую партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34

© avatars.mds.yandex.net

ОАК передала ВКС партию истребителей-бомбардировщиков Су-34, вторую в 2023 году.

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») передала Воздушно-космическим силам (ВКС) России вторую в этом году партию истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщили в понедельник в пресс-службе «Ростеха», передает РИА Новости.

Эти новые самолеты были изготовлены на Новосибирском авиационном заводе им. В. П. Чкалова и успешно прошли комплекс наземных и летных испытаний. В «Ростехе» отметили, что Су-34 заслужил признание военных в ранее выполненных задачах, и обязательства поставки новых машин полностью выполнены в указанные сроки. Гендиректор ОАК Юрий Слюсарь также отметил, что компания уже работает над поставками в следующем году.

https://csn-tv.ru/posts/id222931-vks-poluchili-vtoruyu-partiyu-novykh-istrebitelei-bombardirovshikov-su-34

Фото: © Минобороны России / t.me/mod_russia