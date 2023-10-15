Луганский центр медицины катастроф получил ещё 18 автомобилей скорой помощи

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9 октября Луганский республиканский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф получил 11 автомобилей скорой помощи

В составе новой партии — автомобили Б-класса «ГАЗ Соболь» и «ГАЗель» производства Горьковского автомобильного завода.

Машины прибыли для переоснащения автопарка государственного учреждения ЛНР «Луганский республиканский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

14 октября в Луганск прибыли ещё семь новых автомобилей скорой медицинской помощи.

Всего в рамках реализации мероприятий Программы социально-экономического развития Луганской Народной Республики в Республику поступили уже 36 автомобилей скорой медицинской помощи, к концу года в Республику приедет ещё одна карета скорой помощи.

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