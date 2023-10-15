Луганский центр медицины катастроф получил ещё 18 автомобилей скорой помощи
9 октября Луганский республиканский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф получил 11 автомобилей скорой помощи
В составе новой партии — автомобили Б-класса «ГАЗ Соболь» и «ГАЗель» производства Горьковского автомобильного завода.
Машины прибыли для переоснащения автопарка государственного учреждения ЛНР «Луганский республиканский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
14 октября в Луганск прибыли ещё семь новых автомобилей скорой медицинской помощи.
Всего в рамках реализации мероприятий Программы социально-экономического развития Луганской Народной Республики в Республику поступили уже 36 автомобилей скорой медицинской помощи, к концу года в Республику приедет ещё одна карета скорой помощи.
- В новые регионы поставлено 386 автомобилей скорой помощи
- Ставропольский край передал 15 единиц автомобильной техники г. Антрациту в ЛНР
- Два электропоезда, отремонтированные челябинцами, вышли на рейс в ЛНР
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!