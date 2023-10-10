В Астраханской области спущен на воду земснаряд «Николай Русанов» проекта FPDG3

На судостроительном заводе «Стройлидерплюс» (Астраханская область) состоялась церемония спуска на воду несамоходного фрезерного земснаряда высокой производительности «Николай Русанов» проекта FPDG3. Судно строится ООО «Стройлидерплюс» по заказу ФГУП «Росморпорт» для работы на Волго-Каспийском морском судоходном канале (ВКМСК).

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Дноуглубительное судно «Николай Русанов» — папильонажный несамоходный фрезерный земснаряд с грунтовым насосом. Судно строится для нужд Астраханского филиала предприятия. Его основное назначение — поддержание заданных глубин в морской части ВКМСК, на акваториях и подходах к морским портам для обеспечения безопасности мореплавания. Наибольшая длина земснаряда составляет 59,4 м, ширина — 12 м, осадка — 2,1 м, производительность землесосной установки по воде — 7000 куб. м/час.

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Автономность земснаряда «Николай Русанов» по запасам топлива, моторного масла, пресной воды и провизии составляет не менее 7 суток. Корпус предназначен для тяжелого круглосуточного и круглогодичного режима работы и продолжительной эксплуатации. Носовая и кормовая оконечности судна имеют подзоры для улучшения гидродинамических характеристик корпуса во время движения.

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Несамоходный фрезерный земснаряд назван в честь Николая Васильевича Русанова, занимавшего пост главы Морской администрации порта Астрахань до 2000 года. Николай Русанов был одним из инициаторов программы возрождения торгового флота России на Каспии, внес неоценимый личный вклад в поддержание круглогодичной навигации и развитие Астраханского воднотранспортного узла.

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