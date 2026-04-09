На СЗ «Стройлидерплюс» спустили на воду земснаряд «Иртыш-2503» проекта FPDR1
На судостроительном заводе «Стройлидерплюс» (Астраханская область) состоялся спуск на воду несамоходного многочерпакового земснаряда проекта FPDR1 «Иртыш-2503».
Земснаряд стал первым судном в серии, строящейся в рамках стратегического соглашения между ООО «Стройлидерплюс» и Республиканским государственным казенным предприятием «Қазақстан су жолдары» (Комитет железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта Республики Казахстан).
Земснаряд проекта FPDR1 обладает следующими характеристиками: длина габаритная — 51,5 м; ширина габаритная —12,2 м; высота борта на миделе — 3 м; мощность двигателей — 2×350 кВт; экипаж — 28 человек; автономность по запасам топлива — 10 суток. Класс РКО — «О2,0 (лед 10) А».
