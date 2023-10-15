Восстановлены поликлиники в Тельманово и Краснодоне

Два корпуса районной больницы Тельманово восстановлены

Ремонт завершен в поликлинике и акушерско-гинекологическом корпусе Центральной районной больницы (ЦРБ) Тельманово.

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«По ЦРБ подрядчик выполнил работы в акушерско-гинекологическом корпусе и поликлинике, сейчас работает на основном корпусе. Например, в поликлинике была выполнена облицовка фасада, внутренние работы, монтаж всех инженерных сетей, в основном корпусе делают капитальный ремонт кровли, фасад, меняют оконные, дверные блоки», — сообщили в Администрации города.

В отремонтированные корпуса завезена мебель и медицинское оборудование. Работы проводятся при содействии региона-шефа Московской области.

Ранее сообщалось, что при содействии Московской области планируется отремонтировать все корпуса медучреждения. Их там три. Ремонтируются поочередно, чтобы не прерывать приём пациентов.

До удаления фронта от райцентра больница регулярно обстреливалась, шесть раз была повреждена, в том числе прямыми попаданиями.

Тюменские строители завершили капитальный ремонт детской больницы в Краснодоне

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Строители из Тюменской области завершили ремонт детского отделения городской больницы в Краснодоне.

«Тюменская область в Краснодоне капитально отремонтировала четырёхэтажное здание детского отделения городской больницы. Строители заменили кровлю, окна и двери, обновили системы тепло-, водо-, электроснабжения. Специалисты провели капитальный ремонт здания и фасада», — проинформировали в Министерстве строительства и ЖКХ России.

Там уточнили, что регион-шеф также «оснастил медучреждение рентгенаппаратом, офтальмологическим оборудованием, УЗИ, оборудовал физиокабинет».

«В детском отделении теперь дневной стационар на 40 коек, круглосуточный — на 30. На этажах созданы игровые зоны. На территории установили детскую площадку. Отделение будет принимать не только пациентов Краснодона, но и всего района — это порядка 17 тыс. детей», — подчеркнули в Минстрое.

На сегодня в ДНР восстановлено 72 медицинских учреждения, в ЛНР обновили 50 больниц и поликлиник. В Запорожской области восстановлено 10 объектов здравоохранения.

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