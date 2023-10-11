В Анапе открылся новый региональный сосудистый центр

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Долгожданное открытие учреждения на базе хирургического корпуса горбольницы повысит доступность и качество специализированной помощи пациентам, страдающим сосудистой патологией мозга и сердца, снизит случаи заболеваемости, инвалидности и смертности от инфаркта и инсульта.

В Анапе открылся для пациентов новый региональный сосудистый центр. Об этом сообщает пресс-служба минздрава РФ.

Сейчас в крае работают 12 региональных сосудистых центров и шесть первичных сосудистых отделений.

На лечение к специалистам будут поступать жители Анапы и Темрюкского района. Центр начал активную работу с 4 сентября. Опытные ангиохирурги из различных регионов России уже успешно завершили шесть операций. Операции проводятся малотравматичным способом, отличаются минимальным негативным воздействием на организм и низким риском осложнений, за счет чего реабилитационный период сокращается до нескольких дней.

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Навыки врачей подкреплены современным оборудованием, приобретенным по региональной программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Аппарат позволяет подробно изучить функциональное состояние кровеносных сосудов, кровотока и распространенность патологического процесса.