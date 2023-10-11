Грузооборот морских портов России за январь-сентябрь 2023 года вырос на 9%

Грузооборот морских портов России за январь-сентябрь 2023 года увеличился на 9,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 675,3 млн тонн.

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Основной вклад в позитивную динамику, как и прежде, обеспечила перевалка сухих грузов, выросшая на 17,3% до 344,4 млн тонн. Наливные грузы прибавили 1,5% и составили 330,9 млн тонн.

Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 73,5 млн тонн (+0,6%). Из них объём перевалки сухих грузов вырос на 10,9%, составив 23,7 млн тонн, наливных — сократился на 3,7% до 49,8 млн тонн.

Грузооборот морских портов Балтийского бассейна увеличился на 3,6% и составил 188,6 млн тонн. Объём перевалки сухих грузов в бассейне вырос на 22,7% до 85,7 млн тонн, наливных грузов сократился на 7,9% до 102,9 млн тонн.

Сохраняет позицию флагмана портовой отрасли России Азово-Черноморский бассейн. Грузооборот его морских портов показал сбалансированный рост на 18,7% и составил 226,5 млн тонн. Из них объём перевалки сухих грузов вырос на 29,3% до 110,2 млн тонн, наливных — прибавил 10,1% до 116,3 млн тонн.

Продолжается стремительный рост грузооборота морских портов Каспийского бассейна, являющегося транзитным для международного транспортного коридора «Север-Юг». Грузооборот морских портов бассейна увеличился на 34,3% и составил 5,7 млн тонн. Из них объём перевалки сухих грузов вырос в 1,7 раза до 3,5 млн тонн, рост объема наливных был скромнее — 3,1%, составив 2,2 млн тонн.

Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна вырос на 6,9% до 181,0 млн тонн, из которых объём «сухой» перевалки увеличился на 5,8% до 121,3 млн тонн, объем наливных грузов прибавил 9,1% и составил 59,7 млн тонн.

Осуществление федерального проекта «Развитие морских портов» (администратор Росморречфлот), входящего в нацпроект модернизации транспортной инфраструктуры, обеспечивает планомерное увеличение портовых мощностей, достигших к середине 2023 г. 1,3 млрд тонн.

Этот показатель более чем вдвое превышает мощности всех морских портов СССР в 1990 году (600 млн т) и более чем в четыре раза — совокупные мощности российских морских портов в 2000 г. (ок. 300 млн т).