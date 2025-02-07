Промышленное производство. Декабрьский рывок

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Росстат опубликовал данные о «Социально-экономическом положении России в 2024 году».

В декабре индекс промышленного производства составил 108,2% по сравнению с декабрём прошлого года, за весь 2024 год 104,6% (к 2023 году).

Опережающими темпами продолжают развиваться обрабатывающие производства — 114,0% к декабрю прошлого года, 110,7% за 12 месяцев.

Таким образом декабрь стал самым мощным рывком российской промышленности за прошлый год.

Наибольший рост среди обрабатывающих производств в декабре 2024 года показали:

— производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — 149,6% (135,3% за год),

— производство прочих транспортных средств и оборудо, кроме машин и оборудования — 144,8% (129,6% за год),

— производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии — 134,7% (118% за год),

— производство компьютеров, электронных и оптических изделий — 127% (128,8% за год).

В декабре несколько подтянулись добывающие производства — 101,3%. Хотя за год остались в минусе (99,1%).

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