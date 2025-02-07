Промышленное производство. Декабрьский рывок

Промышленное производство. Декабрьский рывокСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Росстат опубликовал данные о «Социально-экономическом положении России в 2024 году».
В декабре индекс промышленного производства составил 108,2% по сравнению с декабрём прошлого года, за весь 2024 год 104,6% (к 2023 году).
Опережающими темпами продолжают развиваться обрабатывающие производства — 114,0% к декабрю прошлого года, 110,7% за 12 месяцев.
Таким образом декабрь стал самым мощным рывком российской промышленности за прошлый год.
Наибольший рост среди обрабатывающих производств в декабре 2024 года показали:
— производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — 149,6% (135,3% за год),
— производство прочих транспортных средств и оборудо, кроме машин и оборудования — 144,8% (129,6% за год),
— производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии — 134,7% (118% за год),
— производство компьютеров, электронных и оптических изделий — 127% (128,8% за год).
В декабре несколько подтянулись добывающие производства — 101,3%. Хотя за год остались в минусе (99,1%).
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