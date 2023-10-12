На Южном Урале открыли ледовую арену имени Валерия Знарка
В Усть-Катаве торжественно открыли ледовую арену, названную в честь известного тренера Валерия Знарка. Окончание строительства спортивного сооружения стало знаковым для города событием. Заниматься хоккеем, фигурным катанием и лыжами здесь смогут все желающие.
Строительство комплекса, состоящего из крытого хоккейного корта и лыжероллерной трассы, началось в августе 2019 года. Он представляет собой единый комплекс для зимних видов спорта — хоккея, фигурного катания и лыжных гонок.
Ледовый дворец с крытым кортом предназначен для проведения тренировок и соревнований. Его общая площадь составляет 3,8 тысячи квадратных метров. На первом этаже комплекса расположены вестибюль, гардероб, касса, кафе, санузлы, ледовая арена площадью 1610 «квадратов», раздевалки с душевыми и санузлами, тренерская, медпункт, сушилка для амуниции и коньков, а также трибуна. На втором находятся кабинеты, спортивный зал и санузлы.
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