ОДК и АСКОН: российское ПО для разработки перспективных двигателей

Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в Госкорпорацию Ростех) и компания АСКОН начали тестирование и доработку российского инженерного программного обеспечения.

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Создаваемые отечественные CAD и PLM решения, которые заменят иностранные аналоги, планируется применять при разработке перспективных двигателей, таких как ПД-35 и ПД-8 В. В реализацию проекта инвестированы почти 1,2 млрд рублей.

Результаты работы над российскими программными решениями были представлены в ходе демо-дня индустриального центра компетенций (ИЦК) «Двигателестроение», который состоялся 12 октября в Москве.

«Создание российского инженерного программного обеспечения является центральной задачей ИЦК „Двигателестроение“. Собственные PLM и CAD решения позволят не зависеть от иностранных разработчиков и обеспечить технологический суверенитет отечественной промышленности. На предприятии ОДК-Авиадвигатель начато тестирование разработанных систем, по его итогам будут внесены необходимые доработки. Новейшие авиационные двигатели, такие как ПД-8 В и ПД-35, планируется создавать уже на собственных программных продуктах», — сказал директор по цифровой трансформации Госкорпорации Ростех Андрей Комаров.

Проект по созданию инженерного программного обеспечения стартовал в начале 2023 года. Работа ведется за счет средств Российского фонда развития информационных технологий. Ввод отечественного ПО в промышленную эксплуатацию запланирован на конец 2026 года.

«Пермские конструкторы обладают тридцатилетним опытом внедрения современных цифровых технологий в процессы создания и эксплуатации газотурбинных двигателей. ОДК-Авиадвигатель использует ИТ-технологии в работе над двигателями семейства ПС-90А, двигателями промышленного назначения. Сегодня невозможно представить работу над перспективными двигателями ПД-14, ПД-35, ПД-8 за пределами передовых CAD, PLM систем. Накопленный опыт является фундаментом разрабатываемого отечественного инженерного ПО», — отметил директор по ИТ «ОДК-Авиадвигатель» Кирилл Пименов.

Пермское конструкторское бюро является центром компетенций по формированию единых функциональных требований к отечественному программному обеспечению класса CAD, PLM, системе проектирования изделий из полимерных и композитных материалов. Кроме того, ОДК-Авиадвигатель стал пилотной площадкой для их внедрения.

Результаты проекта будут тиражироваться на всех предприятиях ОДК. Импортозамещение программных продуктов обеспечит стабильность конструкторских работ на всех этапах жизненного цикла двигателей, а также поможет в достижении технологической независимости российского двигателестроения.