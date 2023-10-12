ТВЭЛ впервые поставил свежее ядерное топливо для ПАТЭС

Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом» (Топливная компания Росатома «ТВЭЛ») поставила ядерное топливо для реакторной установки № 1 единственной в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС, филиал Концерна «Росэнергоатом») на базе плавучего энергоблока «Академик Ломоносов» в г. Певек Чукотского автономного округа.

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Поставка топлива в самый северный город России была выполнена по Северному морскому пути. Производителем ядерного топлива для ПАТЭС «Академик Ломоносов» выступил Машиностроительный завод (АО «МСЗ», предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») в г. Электросталь Московской области.

Поставка и загрузка ядерного топлива на второй реактор из Электростали в Певек запланированы на 2024 год.