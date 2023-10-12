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Энергетика и ТЭК

ТВЭЛ впервые поставил свежее ядерное топливо для ПАТЭС

Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом» (Топливная компания Росатома «ТВЭЛ») поставила ядерное топливо для реакторной установки № 1 единственной в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС, филиал Концерна «Росэнергоатом») на базе плавучего энергоблока «Академик Ломоносов» в г. Певек Чукотского автономного округа.

 © rosatom.ru

Поставка топлива в самый северный город России была выполнена по Северному морскому пути. Производителем ядерного топлива для ПАТЭС «Академик Ломоносов» выступил Машиностроительный завод (АО «МСЗ», предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») в г. Электросталь Московской области.

Поставка и загрузка ядерного топлива на второй реактор из Электростали в Певек запланированы на 2024 год.
Источник: https://rosatom.ru/journalist/arkhi...ivo-dlya-plavuchey-atomnoy-teploel/

энергетика, ПАТЭС, первая перегрузка топлива, ТВЭЛ, Росатом, Певек
  • Clausson Clausson
    12.10.2319:53:10

    Не совсем понимаю. Ранее всегда сообщалось, что срок использования одной загрузки ядерным топливом 10 лет. Кто-то сможет пояснить?

    #1269905
    • Jorjio774 Jorjio774
      12.10.2321:05:24

      3-4 года. Зависит от реализованного топливного цикла. Где-то больше.

      Отредактировано: Jorjio774~21:07 12.10.23
      #1269909
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