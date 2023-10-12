ТВЭЛ впервые поставил свежее ядерное топливо для ПАТЭС
Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом» (Топливная компания Росатома «ТВЭЛ») поставила ядерное топливо для реакторной установки № 1 единственной в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС, филиал Концерна «Росэнергоатом») на базе плавучего энергоблока «Академик Ломоносов» в г. Певек Чукотского автономного округа.
Поставка топлива в самый северный город России была выполнена по Северному морскому пути. Производителем ядерного топлива для ПАТЭС «Академик Ломоносов» выступил Машиностроительный завод (АО «МСЗ», предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») в г. Электросталь Московской области.
Поставка и загрузка ядерного топлива на второй реактор из Электростали в Певек запланированы на 2024 год.
- Изготовлен прототип ядерного топлива для первой в мире АЭС малой мощности с реактором РИТМ-200Н
- В АО «ПО ЭХЗ» введена четвертая в 2021 году очередь газовых центрифуг нового поколения
- СХК завершил монтаж оборудования на участке производства СНУП-топлива для БРЕСТ-ОД-300
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
12.10.2319:53:10
12.10.2321:05:24