В Тобольске открылся Центр гимнастики

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Новый центр гимнастики на 4,8 тыс. кв.м. открылся в 7а мкрн в Тобольске. Здесь есть общий зал площадью 1,5 тыс. кв. м с трибунами на 350 персон, тренажёрный зал, залы для хореографии, фитнеса и индивидуальной подготовки, тренерская, раздевалки с душевыми на каждом этаже, кафе с подсобным помещением для кухни.

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© vsluh.ru

Здание представляет собой округлое сооружение с террасами на разных уровнях. В рамках благоустройства прилегающей территории предусмотрена вместительная парковка. Рядом с новым объектом появился тематический мурал.

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Одно из новшеств — система отопления за счет инфракрасного излучения. Отопительные панели располагаются вверху, за счёт чего можно увеличить пространство и, что не маловажно для спортивных высоких помещений, уменьшить разницу температуры под потолком и на полу, а значит экономить на обогреве.

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© vsluh.ru

Центр гимнастики построен при поддержке Сибура по програме социальных инвестиций «Тобольск настоящий», она была введена в продолжение программы «Тобольск-2020 », о которой я уже рассказывал.

© vsluh.ru

© vsluh.ru

© vsluh.ru

© vsluh.ru

© vsluh.ru

© vsluh.ru

© vsluh.ru

© vsluh.ru