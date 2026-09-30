стань автором. присоединяйся к сообществу!
вчера 244
lapshin-89 Судостроение и судоходство

Новые паромы прибыли на переправу Тобольск-Бекерева

© t-l.ru

Новые паромы прибыли в акваторию Тобольска. В ближайшие дни будут проведены ходовые испытания с полной загрузкой машин. Это важный шаг для всего города, но особенно — для жителей Левобережья. Новая техника обеспечит надежную и комфортную связь между берегами Иртыша, сделает поездки сотням семей, быстрее и удобнее. Суда задействуют на переправе через Иртыш по маршруту Тобольск — Бекерева. Две паромно-буксирные пары, состоящие из самоходной баржи и буксира-толкача построили на омском предприятии «ПКФ «Техметторг», они соответствуют всем необходимым требованиям. Оба парома оборудованы отдельными каютами, санузлами, Wi-Fi и т. д. Общая сумма контракта составила 447,1 млн руб. Решение о выделении средств принял губернатор Тюменской области.

© t-l.ru
© t-l.ru

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: t-l.ru

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт