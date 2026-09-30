Новые паромы прибыли на переправу Тобольск-Бекерева
Новые паромы прибыли в акваторию Тобольска. В ближайшие дни будут проведены ходовые испытания с полной загрузкой машин. Это важный шаг для всего города, но особенно — для жителей Левобережья. Новая техника обеспечит надежную и комфортную связь между берегами Иртыша, сделает поездки сотням семей, быстрее и удобнее. Суда задействуют на переправе через Иртыш по маршруту Тобольск — Бекерева. Две паромно-буксирные пары, состоящие из самоходной баржи и буксира-толкача построили на омском предприятии «ПКФ «Техметторг», они соответствуют всем необходимым требованиям. Оба парома оборудованы отдельными каютами, санузлами, Wi-Fi
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