Тобольск-2020 (часть 1)

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«Тобольск-2020», именно так называется грандиозная программа ускоренного социально-культурного развития города. Это комплексная программа развития инфраструктуры Тобольска, реализуемая Правительством Тюменской области, Администрацией города Тобольска и компанией СИБУР. Так как большинство объектов было построено в период 2018-2020 гг. она и получила своё название.

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Реализация программы предполагала четыре основных направления: образование, медицина, спорт, развитие городской среды. Всего за время существования программы в Тобольске были построены, реконструированы, капитально отремонтированы более 40 объектов. На сегодня подавляющее большинство объектов завершены и уже используются горожанами, а сам город вошёл в ТОП-20 средних российских городов по качеству жизни. Бассейны в пяти детских садах, спортзалы в трех школах, детские дворовые площадки, обновленные СК «Иртыш» и здание школы искусств на Челюскинцев, 1 — это неполный перечень того, что сделано.

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Первая в современной истории города комплексная программа развития инфраструктуры «Тобольск-2020» стартовала в июле 2017-го. Главной особенностью программы стала ориентация на запросы горожан. Её принятию предшествовал масштабный опрос населения, который позволил проанализировать потребности тоболяков и включить именно те объекты, которые им отвечают.

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Разработка и реализация программы «Тобольск-2020» стала для Тюменской области не первым опытом системного развития инфраструктуры города. Аналогичная программа сегодня действует в Коротчаево, там партнёром выступает компания «Транснефть».

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За 2018-19 годы в микрорайонах города построено 13 детских площадок. Современные объекты включают в себя качели, лабиринты, горки, канаты, стилизованные игровые объекты, турниковые комплексы, уличные тренажеры и многое другое.

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Конечно же в Тобольске реализуются и другие программы, например, федеральные проекты «Комфортная городская среда», «Чистая вода», «Безопасные икачественные дороги», «Здоровье» и другие, вместе они дают потрясающий результат.

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Спортивный комплекс «Иртыш» открылся в сентябре 2018 года. Он стал первым реализованным проектом спортивного направления в рамках программы «Тобольск-2020». Спорткомплекс «Иртыш» состоит из нескольких зданий. На первом этаже основного корпуса находятся залы гиревого спорта и тяжёлой атлетики. На втором этаже зал для фитнеса и фитнес-аэробики, а также зал восточных единоборств.В спортивном зале игровых видов спорта будут тренироваться волейболисты и мини-футболисты. В третьем корпусе начала работу шахматная школа.

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© tobolka.ru

© tobolka.ru

15 сентября 2020 года начались первые тренировки хоккеистов на новой ледовой арене города. Второй корт Дворца спорта «Кристалл» оснащён по последнему слову техники. Ранее площадка для круглогодичного катания была в городе одна, а часы её использования расписаны по минутам. Благодаря строительству «Кристалла-2» снизилась нагрузка на основной корт, у хоккеистов и фигуристов появится более удобный график тренировок.

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© tobolka.ru

© tobolka.ru

Первый не только в городе, но и во всём Уральском федеральном округе крытый скейт-парк расположился в бывшем Дворце творчества детей и молодёжи. Для этих целей здание было полностью реконструировано. Скейт-парк оборудован под самые востребованные виды экстремального спорта: роллерблейдинг, ВMX, скейтбординг, скутерблейдинг. Также во дворе скейт-парка оборудована открытая площадка для занятий экстремалов.

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© tobolka.ru

© tobolka.ru

© tobolka.ru

Отличным подарком к 2021 году для горожан стало открытие Центра спорта и отдыха «Тобол». Центр включает лыжероллерные трассы (3 и 5 км.) с освещением, стрельбище для биатлонистов, детскую площадку, трассу для скандинавской ходьбы, беговые дорожки, сноупарк с подъёмником. Значительную часть стадиона теперь составляет сноупарк, в состав которого входит обустроенный горнолыжный склон с подъёмником для любителей лыж и сноуборда. Его появление — заключительный этап масштабного проекта по трансформации стадиона во всесезонный парк, в котором созданы комфортные условия и для тренировочного процесса, и для активного отдыха горожан всех возрастов.

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© tobolka.ru

© tobolka.ru

© tobolka.ru

Продолжаются строительные работы в спортивном комплексе «Молодость». Спортивный комплекс был введён в эксплуатацию в 1992 году, строился Тобольским нефтехимическим комбинатом для спортивно-оздоровительных нужд сотрудников. В 2010 году комплекс был передан в ведение комитета по физической культуре и спорту администрации Тобольска. Летом 2019 года в здании началась масштабная реконструкция, предусматривающая увеличение площади, ремонты во всех помещениях, оснащение новым оборудованием.

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Открыть спорткомплекс после реконструкции планируется в 2021 году. Обновленный СК «Молодость» — это возможность для жителей Тобольска заниматься волейболом, баскетболом, мини-футболом, плаванием, фитнесом, аэробикой, пауэрлифтингом, настольным теннисом, каратэ, дартсом, шахматами.

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© tobolka.ru

Тоболяки с нетерпением ждут окончания строительства бассейна, которое ведётся в 15 микрорайоне. Первый пилотный проект, разработанный тюменским архитектурно- реставрационным бюро, апробацию проходит в Тобольске. После этого такие же бассейны появятся в Ялуторовске и Заводоуковске. Возведение бассейна было начато в 2019 году. Сегодня здесь полным ходом идут внутренние работы. В здание подано тепло, оно также обеспечено водоснабжением и канализацией. В полном объёме ещё до холодов проведено и благоустройство.

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По проекту 25-метровый бассейн рассчитан на 6 плавательных дорожек с уклоном, трибуны на 120 мест. В здании предусмотрен тренажёрный зал, кафе на 45 мест, зрительный зал, раздевалки и душевые, а на первом этаже будут работать две сауны.

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© tobolka.ru

Спорткомплекс при втором корпусе школы № 16 им. Н.П. Неймышева был введён в эксплуатацию в апреле 2020 года. Это большой зал с трибунами, оборудованный для занятий футболом, баскетболом и волейболом. В дневное время в нём занимаются учащиеся школы, воспитанники спортивных секций от ДЮСШ, в вечернее время и выходные дни проходят спортивные мероприятия для жителей города.

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В октябре 2019 года завершён капительный ремонт 5 бассейнов в детских садах города: № 1 (7 мкр.), 40-ЦРР (10 мкр.), № 40-ЦРР (10 мкр.), № 49 (7а мкр.), № 51 (9 мкр.). Для каждого бассейна подобран уникальный дизайн, отвечающий направлениям образовательных программ детских садов.

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Площадка для стритбола.

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Строительство двух крупных объектов — центра гимнастики и спортивно-оздоровительного комплекса в 7а микрорайоне — изначально выходило за рамки 2020 года, так как они требовали серьёзного, сложного проектирования. Проектирование по этим проектам завершено, в 2021 году предполагается начать строительство.

© tobolka.ru

© tobolka.ru

© tobolka.ru

Спорткомплекс в 7а микрорайоне будет оборудован бассейном, универсальным спортивным залом для мини-футбола, волейбола и баскетбола, тренажёрным залом, залом для настольного тенниса.

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В состав центра гимнастики войдут: зал для спортивной гимнастики; тренажёрный зал; зал для хореографии; зал для спортивной и фитнес-аэробики.

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В конце 2019 года в Тобольске открылась новая школа и детский сад в 15 микрорайоне.

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© tobolka.ru

Учебный корпус средней школы № 16 рассчитан на 1200 мест.

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Детский сад на 550 мест.

© tobolka.ru

© tobolka.ru

В Тобольске уже сдан новый учебный корпус лицея, рассчитанный на 120 человек. Он предназначен для начальных классов и позволит решить проблему дефицита учебных площадей в основном здании лицея. Ранее в этом здании находился детский сад тобольского детского дома, в последние годы оно пустовало. Благодаря включению в программу развития городской инфраструктуры «Тобольск-2020» объект получил новую жизнь, а учащиеся лицея — новые учебные классы и помещения для спорта и творчества.

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В июне 2019 года после реконструкции открылось Отделение развития дизайна и архитектуры ДШИ им. А.А.Алябьева.

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В августе 2018 года в центре Тобольска был открыт многопрофильный медицинский центр «СОГАЗ», полностью укомплектованный профессиональным врачебным персоналом.

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Поликлиника в микрорайоне 7а. Поликлиника рассчитана на 240 посещений в смену. С её появлением удваиваются мощности городской системы здравоохранения по поликлиническому приёму и снижается нагрузка на действующую поликлинику за счёт зонирования Тобольска на две части. Правительством области профинансировано строительство отдельного жилого дома для врачей.

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Здание выполнено из модульных быстровозводимых конструкций. Оно рассчитано на размещение кабинетов участковых врачей-терапевтов и педиатров — это 11 врачебных участков, а также кабинетов для забора анализов, проведения УЗИ и базовых диагностических процедур. На период пандемии в здании развёрнут моноинфекционный госпиталь.

© tobolka.ru

© tobolka.ru

© tobolka.ru

Модульное здание поликлиники в мкрн. Менделеево площадью 400 квадратных метров построено взамен аварийного, снесённого некоторое время назад, помимо этого в городе отремонтировано консультативно-диагностическое отделение больницы.

© tobolka.ru

© tobolka.ru

В публикации использованы личные фотографии и фото из открытых источников.

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