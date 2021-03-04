Тобольск-2020 (часть 1)
«Тобольск-2020», именно так называется грандиозная программа ускоренного социально-культурного развития города. Это комплексная программа развития инфраструктуры Тобольска, реализуемая Правительством Тюменской области, Администрацией города Тобольска и компанией СИБУР. Так как большинство объектов было построено в период 2018-2020 гг. она и получила своё название.
Реализация программы предполагала четыре основных направления: образование, медицина, спорт, развитие городской среды. Всего за время существования программы в Тобольске были построены, реконструированы, капитально отремонтированы более 40 объектов. На сегодня подавляющее большинство объектов завершены и уже используются горожанами, а сам город вошёл в ТОП-20 средних российских городов по качеству жизни. Бассейны в пяти детских садах, спортзалы в трех школах, детские дворовые площадки, обновленные СК «Иртыш» и здание школы искусств на Челюскинцев, 1 — это неполный перечень того, что сделано.
Первая в современной истории города комплексная программа развития инфраструктуры «Тобольск-2020» стартовала в июле 2017-го. Главной особенностью программы стала ориентация на запросы горожан. Её принятию предшествовал масштабный опрос населения, который позволил проанализировать потребности тоболяков и включить именно те объекты, которые им отвечают.
Разработка и реализация программы «Тобольск-2020» стала для Тюменской области не первым опытом системного развития инфраструктуры города. Аналогичная программа сегодня действует в Коротчаево, там партнёром выступает компания «Транснефть».
За 2018-19 годы в микрорайонах города построено 13 детских площадок. Современные объекты включают в себя качели, лабиринты, горки, канаты, стилизованные игровые объекты, турниковые комплексы, уличные тренажеры и многое другое.
Конечно же в Тобольске реализуются и другие программы, например, федеральные проекты «Комфортная городская среда», «Чистая вода», «Безопасные икачественные дороги», «Здоровье» и другие, вместе они дают потрясающий результат.
Спортивный комплекс «Иртыш» открылся в сентябре 2018 года. Он стал первым реализованным проектом спортивного направления в рамках программы «Тобольск-2020». Спорткомплекс «Иртыш» состоит из нескольких зданий. На первом этаже основного корпуса находятся залы гиревого спорта и тяжёлой атлетики. На втором этаже зал для фитнеса и фитнес-аэробики, а также зал восточных единоборств.В спортивном зале игровых видов спорта будут тренироваться волейболисты и мини-футболисты. В третьем корпусе начала работу шахматная школа.
15 сентября 2020 года начались первые тренировки хоккеистов на новой ледовой арене города. Второй корт Дворца спорта «Кристалл» оснащён по последнему слову техники. Ранее площадка для круглогодичного катания была в городе одна, а часы её использования расписаны по минутам. Благодаря строительству «Кристалла-2» снизилась нагрузка на основной корт, у хоккеистов и фигуристов появится более удобный график тренировок.
Первый не только в городе, но и во всём Уральском федеральном округе крытый скейт-парк расположился в бывшем Дворце творчества детей и молодёжи. Для этих целей здание было полностью реконструировано. Скейт-парк оборудован под самые востребованные виды экстремального спорта: роллерблейдинг, ВMX, скейтбординг, скутерблейдинг. Также во дворе скейт-парка оборудована открытая площадка для занятий экстремалов.
Отличным подарком к 2021 году для горожан стало открытие Центра спорта и отдыха «Тобол». Центр включает лыжероллерные трассы (3 и 5 км.) с освещением, стрельбище для биатлонистов, детскую площадку, трассу для скандинавской ходьбы, беговые дорожки, сноупарк с подъёмником. Значительную часть стадиона теперь составляет сноупарк, в состав которого входит обустроенный горнолыжный склон с подъёмником для любителей лыж и сноуборда. Его появление — заключительный этап масштабного проекта по трансформации стадиона во всесезонный парк, в котором созданы комфортные условия и для тренировочного процесса, и для активного отдыха горожан всех возрастов.
Продолжаются строительные работы в спортивном комплексе «Молодость». Спортивный комплекс был введён в эксплуатацию в 1992 году, строился Тобольским нефтехимическим комбинатом для спортивно-оздоровительных нужд сотрудников. В 2010 году комплекс был передан в ведение комитета по физической культуре и спорту администрации Тобольска. Летом 2019 года в здании началась масштабная реконструкция, предусматривающая увеличение площади, ремонты во всех помещениях, оснащение новым оборудованием.
Открыть спорткомплекс после реконструкции планируется в 2021 году. Обновленный СК «Молодость» — это возможность для жителей Тобольска заниматься волейболом, баскетболом, мини-футболом, плаванием, фитнесом, аэробикой, пауэрлифтингом, настольным теннисом, каратэ, дартсом, шахматами.
Тоболяки с нетерпением ждут окончания строительства бассейна, которое ведётся в 15 микрорайоне. Первый пилотный проект, разработанный тюменским архитектурно- реставрационным бюро, апробацию проходит в Тобольске. После этого такие же бассейны появятся в Ялуторовске и Заводоуковске. Возведение бассейна было начато в 2019 году. Сегодня здесь полным ходом идут внутренние работы. В здание подано тепло, оно также обеспечено водоснабжением и канализацией. В полном объёме ещё до холодов проведено и благоустройство.
По проекту 25-метровый бассейн рассчитан на 6 плавательных дорожек с уклоном, трибуны на 120 мест. В здании предусмотрен тренажёрный зал, кафе на 45 мест, зрительный зал, раздевалки и душевые, а на первом этаже будут работать две сауны.
Спорткомплекс при втором корпусе школы № 16 им. Н.П. Неймышева был введён в эксплуатацию в апреле 2020 года. Это большой зал с трибунами, оборудованный для занятий футболом, баскетболом и волейболом. В дневное время в нём занимаются учащиеся школы, воспитанники спортивных секций от ДЮСШ, в вечернее время и выходные дни проходят спортивные мероприятия для жителей города.
В октябре 2019 года завершён капительный ремонт 5 бассейнов в детских садах города: № 1 (7 мкр.), 40-ЦРР (10 мкр.), № 40-ЦРР (10 мкр.), № 49 (7а мкр.), № 51 (9 мкр.). Для каждого бассейна подобран уникальный дизайн, отвечающий направлениям образовательных программ детских садов.
Площадка для стритбола.
Строительство двух крупных объектов — центра гимнастики и спортивно-оздоровительного комплекса в 7а микрорайоне — изначально выходило за рамки 2020 года, так как они требовали серьёзного, сложного проектирования. Проектирование по этим проектам завершено, в 2021 году предполагается начать строительство.
Спорткомплекс в 7а микрорайоне будет оборудован бассейном, универсальным спортивным залом для мини-футбола, волейбола и баскетбола, тренажёрным залом, залом для настольного тенниса.
В состав центра гимнастики войдут: зал для спортивной гимнастики; тренажёрный зал; зал для хореографии; зал для спортивной и фитнес-аэробики.
В конце 2019 года в Тобольске открылась новая школа и детский сад в 15 микрорайоне.
Учебный корпус средней школы № 16 рассчитан на 1200 мест.
Детский сад на 550 мест.
В Тобольске уже сдан новый учебный корпус лицея, рассчитанный на 120 человек. Он предназначен для начальных классов и позволит решить проблему дефицита учебных площадей в основном здании лицея. Ранее в этом здании находился детский сад тобольского детского дома, в последние годы оно пустовало. Благодаря включению в программу развития городской инфраструктуры «Тобольск-2020» объект получил новую жизнь, а учащиеся лицея — новые учебные классы и помещения для спорта и творчества.
В июне 2019 года после реконструкции открылось Отделение развития дизайна и архитектуры ДШИ им. А.А.Алябьева.
В августе 2018 года в центре Тобольска был открыт многопрофильный медицинский центр «СОГАЗ», полностью укомплектованный профессиональным врачебным персоналом.
Поликлиника в микрорайоне 7а. Поликлиника рассчитана на 240 посещений в смену. С её появлением удваиваются мощности городской системы здравоохранения по поликлиническому приёму и снижается нагрузка на действующую поликлинику за счёт зонирования Тобольска на две части. Правительством области профинансировано строительство отдельного жилого дома для врачей.
Здание выполнено из модульных быстровозводимых конструкций. Оно рассчитано на размещение кабинетов участковых врачей-терапевтов и педиатров — это 11 врачебных участков, а также кабинетов для забора анализов, проведения УЗИ и базовых диагностических процедур. На период пандемии в здании развёрнут моноинфекционный госпиталь.
Модульное здание поликлиники в мкрн. Менделеево площадью 400 квадратных метров построено взамен аварийного, снесённого некоторое время назад, помимо этого в городе отремонтировано консультативно-диагностическое отделение больницы.
В публикации использованы личные фотографии и фото из открытых источников.
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