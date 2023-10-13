«Трайв» объявляет о регистрации стопорно-клиновидных шайб 2fix в Российском Реестре

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Петербургский производитель метизных решений «Трайв» с радостью объявляет о регистрации стопорно-клиновидных шайб 2fix в Российском Реестре технических условий Системы сертификации. Зарегистрированные под номером ТУ 25.94.12-001-7318210009-2023 шайбы 2fix — хорошо зарекомендовавшее себя технологическое решение для надежной фиксации болтовых соединений, подверженных экстремальной вибрации и большим динамическим нагрузкам.

Стопорная клиновидная шайба 2fix имеет уникальное конструктивное решение, состоящее из двух парных зубчатых шайб с клиньями с одной стороны и радиально расположенными зубцами с другой. Во время сборки эти шайбы пары устанавливаются таким образом, чтобы клинья оказались зацеплены друг с другом. Такая конструкция позволяет обеспечивать фиксацию за счет натяжения, а не трения, что блокирует возможность ослабления соединения, повышая его надежность. Кроме того, такие соединения устойчивы к вибрации и коррозионным воздействиям.

Шайбы 2fix, изготовленные в соответствии с ТУ 25.94.12-001-7318210009-2023,представляют собой пример успешного импортозамещения продукции европейских компаний, покинувших российский рынок. В частности, производимые под брендом 2fix стопорно-клиновые шайбы, являются полным аналогом продукции шведской компании Nord-Lock.Несмотря на отсутствие значимых технических или функциональных различий между шайбами этих марок, что подтверждается лабораторными и натурными испытаниями, стоимость шайб 2fix существенно ниже стоимости шведского аналога. Это делает их применение более рентабельным для отечественных машиностроительных предприятий.