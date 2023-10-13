«Октава ДМ» создала предусилитель МПУ-1 для микрофонов

Российский разработчик и производитель электроакустики и цифрового оборудования «Октава Дизайн и Маркетинг», созданный на тульской площадке Госкорпорации Ростех, выводит на рынок новую разработку — микрофонный предусилитель Октава МПУ-1.

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Предусилитель микрофона МПУ-1 разрабатывался, чтобы усилить звук от пассивного микрофона, снизить вероятность помех и значительно улучшить уровень сигнала для принимающего оборудования (микшерный пульт, звуковая карта и прочее) без дополнительного шума, гула или окраски.

«Пользователи часто сталкиваются с проблемой низкого уровня сигнала с ленточного или динамического микрофона. Эти микрофоны относятся к пассивным и требуют усиления звука. С этой проблемой легко справляются дорогостоящие микшерные консоли, внешние звуковые карты профессионального уровня. Что же касается бюджетного сегмента звуковых карт, то их входные каскады предусилителя не всегда могут передать сигнал с микрофона корректно без высокого уровня шума. Для решения данной проблемы потребителей мы и разработали микрофонный предусилитель МПУ-1», — сообщила генеральный директор компании «Октава Дизайн и Маркетинг» Любовь Стальнова.

Прежде всего МПУ-1 — это 18 дБ усиления. Предусилитель микрофона применяется в студийной и концертной работе для усиления сигнала с динамических и ленточных микрофонов.

«МПУ-1 можно использовать в комплекте с другой нашей разработкой этого года — концертным микрофоном МД-307. Предусилитель отлично показал себя с ленточным микрофоном Октава МЛ-52-02. При этом модель имеет универсальное подключение и точно так же сработает в паре с микрофонами других брендов. Важно, что МПУ снижает чувствительность микрофонов к радиочастотным помехам в кабельных линиях», — сообщила генеральный директор компании «Октава Дизайн и Маркетинг» Любовь Стальнова.

Предусилитель МПУ-1 просто подключить: вход — пассивный микрофон (ленточный/динамический), а выход — предусилитель/микшер аудиоинтерфейс, обеспечивающий фантомное питание 48 В. Подробнее изучить технические характеристики предусилителя можно на официальном сайте компании.

Надежная работа устройства даже в сложных сценических условиях обеспечивается тонкой, но прочной цельнометаллической оболочкой предусилителя, ведь он имеет алюминиевый ударопрочный и экранированный корпус.

Предсерийный образец новинки от «Октавы ДМ» презентовали осенью 2023 года на крупнейшей в России музыкальной выставке Light + Audio Tec 2023 в столичном «Экспоцентре».