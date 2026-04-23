Компания «Октава ДМ», технологический партнер Госкорпорации Ростех, открыла в Туле новый завод по производству высокотехнологичных аудиоустройств. Это современный комплекс площадью свыше 1000 кв. м на более чем 25 единиц производственного оборудования, включая станки с числовым программным управлением (ЧПУ), установку лазерной резки и SMD-линию автоматизированного монтажа. К работе уже приступили 80 высококвалифицированных специалистов.

Производственная линия нового завода выстроена как единый высокотехнологичный центр. В его основе — комплекс станков для автоматизированной и ручной установки микросхем на платы. Здесь же работает цех сборки капсюлей, оснащенный винтовыми и реечными прессами, намоточными станками, термошкафами и лазерной гравировкой.

Металлообработка обеспечена современными фрезерными и токарными станками с ЧПУ, листогибным прессом и установкой лазерной резки. Завершает производственную линию отдел метрологии и технического контроля с высокоточным аудиоанализатором, гарантирующим стабильное качество продукции.

«Мы создали производство полного цикла, где можем управлять качеством на каждом этапе — от проектирования печатной платы до финальных испытаний готового устройства. Запуск нового завода стал важным шагом вперед: производственные площади увеличены почти в три раза, а парк оборудования вырос в пять раз, что существенно расширяет наши возможности. Важно, что вся продукция полностью российского производства. Напомню, что наши изделия включены в реестры ГИСП и Минпромторга. Сегодня мы готовы наращивать поставки не только для крупных корпораций, но и для государственных заказчиков, которые ждут надежные, защищенные и сертифицированные аудиорешения. Тульский регион дает нам отличную базу для этого, и мы намерены развивать здесь технологии и кадровый потенциал», — отметила генеральный директор «Октавы ДМ» Любовь Стальнова.

До запуска нового предприятия производственные мощности компании занимали всего 373 кв. м и размещались на базе исторического завода «Октава». Сегодня на этой площадке сохранены монтажные линии, литьевой участок и производство слуховых аппаратов.

В настоящее время компания является основным поставщиком аудиотехники в РФ и развивает ассортимент выпускаемой продукции для корпоративного сегмента, контрактного производства и потребительского рынка. «Октава ДМ» осуществляет поставки для учреждений культуры, спортивных и образовательных объектов, инфраструктурных проектов, крупных компаний и промышленных предприятий.

