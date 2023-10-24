В Алтайском крае открылось новое производство мясных консервов
ООО «МПК Алтай» (с. Комарово, Зональный район) является одной из крупных алтайских компаний по производству блочного мяса и субпродуктов из говядины и свинины для производства продуктов питания для детей раннего и школьного возраста, бескостных отрубов, мясных полуфабрикатов и прочей продукции из говядины и свинины. Продукция выпускается согласно ГОСТ 31797-2012 и 31799-2012, имеет международный сертификат ISO 22000-2019.
мпк-алтай.рф © Фото из открытых источников
В настоящее время, ООО «МПК Алтай» это высокотехнологичное предприятие, оснащённое новейшей линией по убою скота и современными вертикальными установками по обвалке мяса (данный вид обвалки увеличивает производительность на 15%).
Выработка продукции производится из парного мяса, цикл рабочего момента от убоя скота до обвалки и заморозки мяса составляет не более 35 минут, температура в толще мышц перед заморозкой находится в интервале 35-36 °С. Предприятие оснащено передовыми инженерными установками по заморозке мяса до температуры -36 °С в течение 8 часов.
В ФГБНУ «ФНЦ Пищевых систем им. В.М. Горбатого» было доказано, что замороженное таким образом парное мясо после длительного хранения имеет лучшие характеристики влагосвязывающей способности, более выраженный аромат и вкус по сравнению с охлаждённым до заморозки сырьём.
Летом 2023 года компания освоила новое направление деятельности и запустила цех по производству мясных консервов с массовой долей мясных ингредиентов до 80%, что соответствует высокому качеству продукции. Все консервы производятся в соответствии с ГОСТ 34177-2017.
Собственная переработка скота позволяет использовать только свежее сырьё.
Весь производственный процесс строго контролируется на всех этапах технологической цепочки (выработка мяса и субпродуктов, выработка консервов) технологами компании, государственными ветеринарными врачами и аккредитованный лабораторией ООО «Алтайский испытательный центр».
Линии производства и маркировки консервов автоматизированы. Проект цеха разработан инженерно-технологической службой предприятия, оборудование в цехе преимущественно российское, отвечающее всем требованиям технических стандартов.
Проектная мощность — 1,2 млн банок в год. На производстве создано более 30 новых рабочих мест, всего в компании работает свыше 130 сотрудников.
мпк-алтай.рф © Фото из открытых источников
мпк-алтай.рф © Фото из открытых источников
Ассортимент разнообразен:
1. Кусковые консервы (говядина тушёная).
2. Рубленные консервы (говядина к завтраку (завтрак туриста)).
3. Фаршевые консервы (фарш колбасный).
4. Ветчинные консервы (ветчина из мяса свинины).
5. Вторые обеденные блюда (говядина с горохом).
6. Каши (каша гречневая с говядиной, каша перловая с говядиной).
7. Паштеты (паштет из говяжьей печени, мясной паштет «Особый»).
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24.10.2319:09:10