В Алтайском крае открылось новое производство мясных консервов

ООО «МПК Алтай» (с. Комарово, Зональный район) является одной из крупных алтайских компаний по производству блочного мяса и субпродуктов из говядины и свинины для производства продуктов питания для детей раннего и школьного возраста, бескостных отрубов, мясных полуфабрикатов и прочей продукции из говядины и свинины. Продукция выпускается согласно ГОСТ 31797-2012 и 31799-2012, имеет международный сертификат ISO 22000-2019.

мпк-алтай.рф © Фото из открытых источников

В настоящее время, ООО «МПК Алтай» это высокотехнологичное предприятие, оснащённое новейшей линией по убою скота и современными вертикальными установками по обвалке мяса (данный вид обвалки увеличивает производительность на 15%).

Выработка продукции производится из парного мяса, цикл рабочего момента от убоя скота до обвалки и заморозки мяса составляет не более 35 минут, температура в толще мышц перед заморозкой находится в интервале 35-36 °С. Предприятие оснащено передовыми инженерными установками по заморозке мяса до температуры -36 °С в течение 8 часов.

В ФГБНУ «ФНЦ Пищевых систем им. В.М. Горбатого» было доказано, что замороженное таким образом парное мясо после длительного хранения имеет лучшие характеристики влагосвязывающей способности, более выраженный аромат и вкус по сравнению с охлаждённым до заморозки сырьём.

Летом 2023 года компания освоила новое направление деятельности и запустила цех по производству мясных консервов с массовой долей мясных ингредиентов до 80%, что соответствует высокому качеству продукции. Все консервы производятся в соответствии с ГОСТ 34177-2017.

Собственная переработка скота позволяет использовать только свежее сырьё.

Весь производственный процесс строго контролируется на всех этапах технологической цепочки (выработка мяса и субпродуктов, выработка консервов) технологами компании, государственными ветеринарными врачами и аккредитованный лабораторией ООО «Алтайский испытательный центр».

Линии производства и маркировки консервов автоматизированы. Проект цеха разработан инженерно-технологической службой предприятия, оборудование в цехе преимущественно российское, отвечающее всем требованиям технических стандартов.

Проектная мощность — 1,2 млн банок в год. На производстве создано более 30 новых рабочих мест, всего в компании работает свыше 130 сотрудников.

мпк-алтай.рф © Фото из открытых источников

мпк-алтай.рф © Фото из открытых источников

Ассортимент разнообразен:

1. Кусковые консервы (говядина тушёная).

2. Рубленные консервы (говядина к завтраку (завтрак туриста)).

3. Фаршевые консервы (фарш колбасный).

4. Ветчинные консервы (ветчина из мяса свинины).

5. Вторые обеденные блюда (говядина с горохом).

6. Каши (каша гречневая с говядиной, каша перловая с говядиной).

7. Паштеты (паштет из говяжьей печени, мясной паштет «Особый»).

© Фото из открытых источников