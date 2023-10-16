Ростех начал обучать авиакомпанию Conviasa SA работе с системой бронирования билетов «Леонардо»
Представители крупнейшего авиаперевозчика Венесуэлы Conviasa SA начали обучение работе с системой бронирования билетов «Леонардо».
Это цифровое решение создано Госкорпорацией Ростех совместно с компанией «Сирена-Трэвел». Венесуэла стала первой страной в Латинской Америке, в которой планируется внедрение российской системы в начале 2024 года.
В ходе визита с 16 по 29 октября иностранные специалисты получат все необходимые инструкции и консультации, а также ознакомятся с опытом внедрения «Леонардо» в авиакомпаниях РФ. Кроме того, представителям Conviasa SA продемонстрируют работу системы на площадках ведущих туристических агентств России.
Визит зарубежной делегации является продолжением программы обучения по внедрению «Леонардо» в инфраструктуру Conviasa SA, которая стартовала 11 октября в столице Венесуэлы — Каракасе. Тогда представители компаний «РТ-Проектные технологии», «РТ-Транском» (обе входят в Ростех) и «Сирена Трэвел» представили функционал решения руководству Conviasa SA. Также была проведена презентация, в которой участвовало более 150 представителей авиакомпании и туристических агентств Венесуэлы. Мероприятие включало демонстрацию широкого спектра возможностей решения, среди которых продажа билетов на сайте перевозчика, регистрация пассажиров на рейс, модули для турагентств и проч. Директор по информационным технологиям авиакомпании Conviasa SA высоко оценил российский цифровой продукт.
Контракт на поставку системы венесуэльскому авиаперевозчику был заключен в апреле 2023 года.
«"Леонардо» позволит Conviasa SA продвигать свой бизнес в других странах континента. Преимущество нашего решения заключается в том, что оно обеспечивает высокий уровень безопасности личных данных пассажиров и устойчиво к кибератакам и взломам. «Леонардо» позволит авиакомпании повысить безопасность полетов и исключить угрозу отключения от систем бронирования со стороны недружественных государств. В настоящее время наше решение работает в ряде стран, например, им пользуются авиакомпании Армении, Кыргызстана, Белоруссии. Стратегическим пунктом назначения для этого продукта является Латинская Америка и прежде всего Венесуэла", — сказал заместитель главы Ростеха Александр Назаров.
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