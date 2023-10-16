Новости дорожного хозяйства
На Р-217 «Кавказ» завершили капремонт 8,3 км трассы — она стала четырёхполосной. Аналогичные работы в Дагестане проведём на протяжении 78 км до конца 2025-го.
На Р-242 Пермь — Екатеринбург расширили 20 км до четырёх полос. Планируем перевести в четыре полосы всю трассу в границах Свердловской области в следующем году.
Введён в строй долгожданный объект в Северо-Западном федеральном округе. Это мост через Свирь в Подпорожье, который возвели благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
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- Новости дорожного хозяйства
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16.10.2319:34:00