Новости дорожного хозяйства

© sun9-69.userapi.com

На Р-217 «Кавказ» завершили капремонт 8,3 км трассы — она стала четырёхполосной. Аналогичные работы в Дагестане проведём на протяжении 78 км до конца 2025-го.

© sun9-49.userapi.com

На Р-242 Пермь — Екатеринбург расширили 20 км до четырёх полос. Планируем перевести в четыре полосы всю трассу в границах Свердловской области в следующем году.

© sun9-16.userapi.com

Введён в строй долгожданный объект в Северо-Западном федеральном округе. Это мост через Свирь в Подпорожье, который возвели благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

© sun9-57.userapi.com

© vesty.spb.ru