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Дорожное строительство

Новости дорожного хозяйства

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На Р-217 «Кавказ» завершили капремонт 8,3 км трассы — она стала четырёхполосной. Аналогичные работы в Дагестане проведём на протяжении 78 км до конца 2025-го.

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На Р-242 Пермь — Екатеринбург расширили 20 км до четырёх полос. Планируем перевести в четыре полосы всю трассу в границах Свердловской области в следующем году.

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Введён в строй долгожданный объект в Северо-Западном федеральном округе. Это мост через Свирь в Подпорожье, который возвели благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

 © sun9-57.userapi.com

 © vesty.spb.ru
Источник: https://vk.com/rosavtodor?w=wall-67937894_146455

дорожное строительство, реконструкция, Дагестан, Свердловская область, Ленинградская область
  • Нет аватара termometrix
    16.10.2319:34:00

    Сегодня Президент России Владимир Путин запустил движение на обновлённых отрезках двух федералок, а также искусственному сооружению в Подпорожье

    #1270120
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