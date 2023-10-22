На разрезе «Распадский» введён в эксплуатацию первый электрический экскаватор

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На разрезе «Распадский» Распадской угольной компании (РУК) ведён в эксплуатацию первый электрический экскаватор марки ЭКГ-20, что позволит предприятию повысить производительность вскрышных работ и улучшить экологическую обстановку.

Объём ковша нового экскаватора составляет 20 кубических метров, месячная производительность — более 500 тысяч кубических метров горной массы. К экскаватору подключен питающий кабель на 6000 вольт. Запуск в работу техники на электрической тяге позволит сократить количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, возникающих при сгорании топлива.

Процесс управления экскаватором полностью автоматизирован. ЭКГ-20 — инновационная модель, оснащенная бортовым компьютером с возможностями самодиагностики, видеокамерами кругового обзора и другими необходимыми системами безопасности.

На экскаваторе работает бригада из восьми человек — это машинисты и помощники машиниста. Кабина — просторная и комфортная с системой климат-контроля.

Экскаватор работает в связке с самосвалами грузоподъёмностью 220 тонн и вспомогательной техникой. На предприятие поступили также два новых бульдозера, предназначенных для горно-подготовительных работ. Вся новая техника — отечественного производства.